İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale'nin ileri sürdüğü “POLSAN’daki birikimlerin bazı fonlarda kullanıldığı” yönündeki iddiayı yalanladı. Sandığın yaklaşık 80 milyar liralık aktif varlığı bulunduğunu açıklayan Çiftçi, fonlarda değerlendirilen tutarın 1 milyar lira civarında olduğunu belirtti.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmeler sırasında Polis Bakım ve Yardım Sandığı (POLSAN) hakkında gündeme getirilen iddialara yanıt verdi.

Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale'nin "POLSAN'daki birikimlerin fon soruşturması kapsamında tasfiyesine karar verilen bazı fonlarda kullanıldığı" yönündeki iddiasını reddeden Çiftçi, sandığın herhangi bir zararı bulunmadığını belirtti.

"POLSAN'IN AKTİF VARLIK BÜYÜKLÜĞÜ 80 MİLYAR LİRA"

Bakan Çiftçi, POLSAN'da biriken ve polislerden kesilen paraların birer emanet olduğunu vurguladı.

Sandığın mali durumuyla ilgili bilgi veren Çiftçi, POLSAN'ın aktif varlık büyüklüğünün yaklaşık 80 milyar lira olduğunu, bunun yaklaşık 1 milyar liralık kısmının ise fonlarda değerlendirildiğini bildirdi.

"ÜMİT ÖZLALE'NİN VERMİŞ OLDUĞU BİLGİLER GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

Özlale'nin iddialarına yanıt veren Bakan Çiftçi, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Ümit Özlale'nin vermiş olduğu bilgiler gerçeği yansıtmıyor. Polis Bakım ve Yardım Sandığının bir zararı yok ancak zararı olma ihtimali varsa, personelden kanıtlanan bir durum varsa, onunla da ilgili gerekli işlemleri yapacağımızı ifade etmek istiyorum."

ÖZLALE'DEN POLSAN BİRİKİMLERİNE İLİŞKİN İDDİA

Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, POLSAN birikimlerinin fon soruşturması kapsamında tasfiyesine karar verilen bazı fonlarda kullanıldığını ileri sürmüştü.

İçişleri Bakanı Çiftçi ise söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek sandığın zararı bulunmadığını ifade etti.