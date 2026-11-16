Karadeniz'de yük gemisi battı! 8'i Türk 12 mürettebattan sevindiren haber: İHA saldırısına mı uğradılar?

Bulgaristan'ın Karadeniz'deki münhasır ekonomik bölgesinde Somali bayraklı yük gemisi battı. Romanya'dan Mısır'a buğday taşıyan gemide bulunan 8 Türk ve 4 Azerbaycan vatandaşı, düzenlenen operasyonla kurtarıldı. Bulgaristan makamları, geminin batmasına insansız hava aracı (İHA) saldırısının neden olup olmadığını araştırıyor.

Bulgaristan'ın Karadeniz'deki münhasır ekonomik bölgesinde Somali bayraklı "BETUL 8" adlı yük gemisi, henüz belirlenemeyen bir nedenle battı. Gemiden gelen yardım çağrısının ardından bölgede geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlatıldı. Gemide bulunan 8 Türk ve 4 Azerbaycan vatandaşı olmak üzere 12 mürettebatın tamamı helikopterlerle kurtarıldı.

KARADENİZ'DE YÜK GEMİSİ BATTI

Bulgaristan Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde Varna'daki Kurtarma Koordinasyon Merkezine Somali bayraklı BETUL 8 adlı yük gemisinden yardım çağrısı ulaştı.

İhbarın ardından geminin bulunduğu bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Yapılan açıklamada, yük gemisinin henüz belirlenemeyen bir nedenle battığı bildirildi.

8 TÜRK VE 4 AZERBAYCAN VATANDAŞI KURTARILDI

Bulgaristan makamları, gemide bulunan 12 mürettebatın tamamının kurtarıldığını açıkladı.

Mürettebatın 8'inin Türk, 4'ünün ise Azerbaycan vatandaşı olduğu belirtildi. Kurtarma operasyonunda mürettebatın helikopterlerle güvenli şekilde tahliye edildiği kaydedildi.

ARAMA KURTARMA OPERASYONUNA ASKERİ DESTEK

A Haber İstanbul Haberler Müdürü Kerim Ulak'ın aktardığı bilgiye göre Gemiden gelen yardım çağrısının ardından Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu (MCM Black Sea) bünyesindeki 4 askeri gemi bölgeye yönlendirildi.

Arama kurtarma çalışmaları için ayrıca 2 Cougar tipi helikopter ile Bulgaristan Hava Kuvvetlerine ait bir Su-25 savaş uçağı görevlendirildi.

İHA SALDIRISI İHTİMALİ ARAŞTIRILIYOR

Bulgaristan Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı, BETUL 8 adlı yük gemisinin batma nedeninin henüz belirlenemediğini bildirdi.

Açıklamada, olayın insansız hava aracı (İHA) saldırısından kaynaklanıp kaynaklanmadığının araştırıldığı ifade edildi.

Geminin bir saldırı sonucu battığına ilişkin kesinleşmiş bir tespit paylaşılmadı.

ROMANYA'DAN MISIR'A BUĞDAY TAŞIYORDU

Bulgaristan makamlarının verdiği bilgiye göre Somali bayraklı BETUL 8, Romanya'nın Tulça kentinden Mısır'a dökme buğday taşıyordu.

Karadeniz'de seyir halindeyken batan gemideki 12 mürettebat kurtarılırken olayın nedenine ilişkin incelemeler sürüyor.