İstanbul Çatalca'da yük gemisinden düşerek sürüklendiği belirtilen, içerisinde ses sistemlerinin bulunduğu konteyner kıyıya vurdu. Konteynerdeki milyonlarca lira değerindeki ürünler yaklaşık 2 kilometrelik sahil şeridine yayılırken ekipler konteyneri ve ürünleri muhafaza altına aldı.

Arnavutköy açıklarında henüz hangi gemiye ait olduğu ve ne zaman düştüğü belirlenemeyen konteyner, dalgaların etkisiyle Çatalca kıyılarına kadar sürüklendi.

Gemiden düşen konteyner Çatalca kıyılarına vurdu. (Fotoğraf: DHA) Kıyıya çarparak açılan konteynerin içerisindeki tonlarca ağırlıktaki profesyonel ses sistemleri ve elektronik ekipmanlar, dalgalarla birlikte kumsala ve kayalıklara yayıldı.

Milyonluk ses sistemleri sahile yayıldı. (Fotoğraf: DHA) ÜRÜNLER SAHİL ŞERİDİNE YAYILDI Çevredekiler, kıyıya dağılan elektronik cihazları ve kutuları fark ederek durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.