-°C
CANLI YAYIN

Gemiden düşen konteyner Çatalca'da kıyıya vurdu! İçinden milyonluk ekipmanlar çıktı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
DHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Gemiden düşen konteyner Çatalca'da kıyıya vurdu! İçinden milyonluk ekipmanlar çıktı

İstanbul Çatalca'da yük gemisinden düşerek sürüklendiği belirtilen, içerisinde ses sistemlerinin bulunduğu konteyner kıyıya vurdu. Konteynerdeki milyonlarca lira değerindeki ürünler yaklaşık 2 kilometrelik sahil şeridine yayılırken ekipler konteyneri ve ürünleri muhafaza altına aldı.

Arnavutköy açıklarında henüz hangi gemiye ait olduğu ve ne zaman düştüğü belirlenemeyen konteyner, dalgaların etkisiyle Çatalca kıyılarına kadar sürüklendi.

Gemiden düşen konteyner Çatalca kıyılarına vurdu. (Fotoğraf: DHA)Gemiden düşen konteyner Çatalca kıyılarına vurdu. (Fotoğraf: DHA)

Kıyıya çarparak açılan konteynerin içerisindeki tonlarca ağırlıktaki profesyonel ses sistemleri ve elektronik ekipmanlar, dalgalarla birlikte kumsala ve kayalıklara yayıldı.

Milyonluk ses sistemleri sahile yayıldı. (Fotoğraf: DHA)Milyonluk ses sistemleri sahile yayıldı. (Fotoğraf: DHA)

ÜRÜNLER SAHİL ŞERİDİNE YAYILDI

Çevredekiler, kıyıya dağılan elektronik cihazları ve kutuları fark ederek durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

Ekipler konteyneri ve ekipmanları muhafaza altına aldı. (Fotoğraf: DHA)Ekipler konteyneri ve ekipmanları muhafaza altına aldı. (Fotoğraf: DHA)

Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde ses sistemlerinin yaklaşık 2 kilometrelik sahil şeridine yayıldığı tespit edildi. Konteyner ve sahile dağılan milyonlarca lira değerindeki ses sistemleri ekipler tarafından muhafaza altına alınırken olayla ilgili inceleme sürüyor.

Çatalcada terk edilen gemi karaya oturduÇatalcada terk edilen gemi karaya oturdu ÇATALCA'DA TERK EDİLEN GEMİ KARAYA OTURDU

#İstanbul #Çatalca
Önceki Haber
Kırklareli'nde yurt dışına kaçmaya hazırlanan 4'ü FETÖ şüphelisi 5 kişi yakalandı
Kırklareli'nde yurt dışına kaçmaya hazırlanan 4'ü FETÖ şüphelisi 5 kişi yakalandı
Husumetlisini berberde iki ayağından vurdu: 19 yaşındaki şüpheli eğlence mekanında yakalandı
Sonraki Haber
Husumetlisini berberde iki ayağından vurdu: 19 yaşındaki şüpheli eğlence mekanında yakalandı
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın