TANKERİN DÜMENİ Mİ KİLİTLENDİ? SORUŞTURMA BAŞLATILDI Facianın kesin nedeni henüz belirlenemedi. ABD Sahil Güvenlik Komutanı Kaptan Melanie Burnham, ilk bulguların tankerde bir dümen kontrolü kaybına işaret ettiğini söyledi. Burnham, "Bir tür dümen kontrolü kaybı yaşanmış gibi görünüyor. Bunun kesin nedenini henüz bilmiyoruz." açıklamasında bulundu.

ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB) da kazanın nedenini araştırmak üzere New Orleans'a özel bir soruşturma ekibi gönderdi. Çarpışmanın ardından kurtarma ve inceleme çalışmaları nedeniyle Mississippi Nehri'nin kazanın yaşandığı bölümünde gemi trafiği geçici olarak durduruldu.

150 KİŞİLİK GEMİ 8 GÜNLÜK TURUNU TAMAMLIYORDU 2015 yılında inşa edilen American Heritage, 150 yolcu kapasitesine sahipti. Camla çevrili restoranı, fitness merkezi ve üç ayrı dinlenme salonuyla dikkat çeken kruvaziyer gemisi, Louisiana ve Mississippi'deki turistik noktaları kapsayan sekiz günlük yolculuğunu tamamlıyordu. Kaza sırasında yolcuların gemiden iniş işlemlerinin başladığı, kruvaziyerin yaklaşık iki saat önce limana yanaştığı bildirildi.