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ABD'de tanker kruvaziyer gemisine çarptı, dev gemi nehre gömüldü!

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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ABD'nin New Orleans kentinde Mississippi Nehri'nde korku dolu anlar yaşandı. Limana yanaşan yaklaşık 130 kişinin bulunduğu kruvaziyer gemisi, dev bir tankerin çarpmasıyla yan yatarak nehre gömüldü. Yolcuların bir kısmı suya düşerken bölgede büyük bir kurtarma operasyonu başlatıldı. 32 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Facianın eşiğinden dönülen kazada gemideki herkesin kurtarıldığı açıklandı.

ABD'de tanker kruvaziyer gemisine çarptı, dev gemi nehre gömüldü! 1

ABD'nin Louisiana eyaletindeki New Orleans Limanı yakınlarında 13 Kasım Cuma günü meydana gelen kaza, Mississippi Nehri'nde adeta can pazarına dönüştü.

American Cruise Lines şirketi tarafından işletilen American Heritage isimli kruvaziyer gemisi, Atlantic Asphalt adlı tanker gemisinin çarpmasıyla büyük hasar aldı. Yaklaşık 130 yolcu ve mürettebatın bulunduğu kruvaziyer, çarpışmanın ardından su almaya başladı.

ABD'de tanker kruvaziyer gemisine çarptı, dev gemi nehre gömüldü! 2

Beş katlı dev gemi kısa süre içerisinde dengesini kaybederek yan yattı ve büyük bölümü nehre gömüldü. Çarpışmanın ardından yolcuların tahliyesi için zamanla yarış başladı.

ABD'de tanker kruvaziyer gemisine çarptı, dev gemi nehre gömüldü! 3

YOLCULAR NEHRE DÜŞTÜ! KURTARMA EKİPLERİ SEFERBER OLDU

Kazanın ardından bazı yolcular can yelekleriyle Mississippi Nehri'ne düştü. Çevredeki tekneler, römorkörler, polis ve itfaiye ekipleri kurtarma çalışmalarına katıldı.

New Orleans Liman Polisi, New Orleans İtfaiyesi, polis ve ABD Sahil Güvenlik ekipleri bölgede geniş çaplı operasyon başlattı. Yakındaki özel teknelerin mürettebatı da gönüllü olarak kurtarma çalışmalarına destek verdi.

New Orleans Belediye Başkanı Helena Moreno, ilk müdahale ekiplerinin yardım etmek için kelimenin tam anlamıyla suya atladığını söyledi.

ABD'de tanker kruvaziyer gemisine çarptı, dev gemi nehre gömüldü! 4

32 KİŞİ HASTANELİK OLDU! KAYIP YOLCU YOK

New Orleans Belediye Başkanı Moreno, kazada kruvaziyer gemisindeki 32 kişinin hastanelere kaldırıldığını açıkladı. Yaralıların hiçbirinin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Kazada gemide bulunan herkesin durumunun tespit edildiği ve kayıp kimsenin olmadığı duyuruldu.

Moreno, "Kayıp tek bir kişi bile yok. Bu gerçekten Mississippi'de bir mucize." ifadelerini kullandı.

Louisiana Valisi Jeff Landry de kurtarılan kişi sayısına dikkat çekerek yaşananları "Mississippi'de mucize" olarak nitelendirdi.

ABD'de tanker kruvaziyer gemisine çarptı, dev gemi nehre gömüldü! 5

GÖRGÜ TANIĞI DEHŞETİ ANLATTI: TİTANİK GİBİYDİ!

Kazaya tanık olan Jamie Holford, yaşananları ABD merkezli CBS News'e anlattı.

Çarpışmanın ardından kruvaziyer gemisinin rıhtıma çarptığını gördüğünü belirten Holford, çıkan sesi bir savaş filmine benzetti.

Holford, "Tonlarca çeliğin birbirine çarpmasını hayal edin. Ses tam olarak böyleydi. Titanik'ten bir sahne gibiydi." dedi.

Görgü tanığı, gemi yan yatarken yolcuların ve mürettebatın bağırdığını, ağladığını ve kurtulmak için çabaladığını aktardı.

ABD'de tanker kruvaziyer gemisine çarptı, dev gemi nehre gömüldü! 6

TANKERİN DÜMENİ Mİ KİLİTLENDİ? SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Facianın kesin nedeni henüz belirlenemedi. ABD Sahil Güvenlik Komutanı Kaptan Melanie Burnham, ilk bulguların tankerde bir dümen kontrolü kaybına işaret ettiğini söyledi.

Burnham, "Bir tür dümen kontrolü kaybı yaşanmış gibi görünüyor. Bunun kesin nedenini henüz bilmiyoruz." açıklamasında bulundu.

ABD'de tanker kruvaziyer gemisine çarptı, dev gemi nehre gömüldü! 7

ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB) da kazanın nedenini araştırmak üzere New Orleans'a özel bir soruşturma ekibi gönderdi.

Çarpışmanın ardından kurtarma ve inceleme çalışmaları nedeniyle Mississippi Nehri'nin kazanın yaşandığı bölümünde gemi trafiği geçici olarak durduruldu.

ABD'de tanker kruvaziyer gemisine çarptı, dev gemi nehre gömüldü! 8

150 KİŞİLİK GEMİ 8 GÜNLÜK TURUNU TAMAMLIYORDU

2015 yılında inşa edilen American Heritage, 150 yolcu kapasitesine sahipti. Camla çevrili restoranı, fitness merkezi ve üç ayrı dinlenme salonuyla dikkat çeken kruvaziyer gemisi, Louisiana ve Mississippi'deki turistik noktaları kapsayan sekiz günlük yolculuğunu tamamlıyordu.

Kaza sırasında yolcuların gemiden iniş işlemlerinin başladığı, kruvaziyerin yaklaşık iki saat önce limana yanaştığı bildirildi.

ABD'de tanker kruvaziyer gemisine çarptı, dev gemi nehre gömüldü! 9

American Cruise Lines, kurtarılan yolcular ve mürettebat için otel konaklaması ayarladığını ve ihtiyaçlarının karşılanması için destek sağladığını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump da kurtarma ekiplerinin çalışmalarını takdir ederek Sahil Güvenlik ve diğer güvenlik birimlerinin "inanılmaz bir iş çıkardığını" söyledi.

Şehade İbrahim
Editör
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