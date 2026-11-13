İstanbul'da Zeytinburnu açıklarında bulunan iki kargo gemisi birbirine sürttü. Lübnan'dan Romanya'ya giden RASHA isimli genel kargo gemisinin sürüklenmesinin ardından yaşanan olayda, her iki gemide de hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre, olayda yaralanan olmadı. RASHA ve UST ILIMSK isimli gemilerden yardım talebinde bulunulmadı.