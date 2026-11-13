Zeytinburnu açıklarında korkutan kaza: Demirli 2 kargo gemisi birbirine sürttü
Zeytinburnu açıklarında demirli 2 kargo gemisi birbirine sürttü. Lübnan'dan Romanya'ya giden genel kargo gemisinin demirinin tutunamaması üzerine yaşanan olayda yaralanan olmazken, yardım talebinde bulunulmayan gemilerde hasar oluştuğu öğrenildi.
İstanbul'da Zeytinburnu açıklarında bulunan iki kargo gemisi birbirine sürttü. Lübnan'dan Romanya'ya giden RASHA isimli genel kargo gemisinin sürüklenmesinin ardından yaşanan olayda, her iki gemide de hasar oluştu.
Edinilen bilgiye göre, olayda yaralanan olmadı. RASHA ve UST ILIMSK isimli gemilerden yardım talebinde bulunulmadı.
DEMİRİ TUTUNAMAYINCA SÜRÜKLENDİ
RASHA'nın Ahırkapı Demir Sahası'na attığı demirin, henüz bilinmeyen nedenle tutunamadığı belirtildi. Sürüklenen gemi, demirini yeniden almak için manevra yaptığı sırada aynı bölgedeki UST ILIMSK'e sürttü.
GEMİLER LİMAN BAŞKANLIĞININ TALİMATINA GÖRE HAREKET EDECEK
Sürtme nedeniyle iki gemide de hasar meydana geldiği öğrenildi. Gemilerin, İstanbul Bölge Liman Başkanlığının talimatına göre hareket edeceği belirtildi.