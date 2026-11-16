Gülistan Doku cinayeti soruşturmasında çarpıcı bir detaya ulaşıldı. Tutuklu polis memuru İsmail Erzan'ın ifadesi ortaya çıktı. Erzan, "Aileye bilgi vermeyin" talimatı aldığını söyledi.

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü ikinci sınıf öğrencisi 21 yaşındaki Gülistan Doku'dan 5 Ocak 2020'den bu yana haber alınamadı. Gülistan Doku soruşturması kapsamında gözaltına alınan Tunceli Asayiş Şube Müdürlüğü görevlisi İsmail Erzan'ın ifadesinde dikkat çeken noktalar yer aldı.

"BANA ANORMAL GELEN İKİ HUSUS VAR"

Yapılan atamalara dikkat çeken İsmail Erzan, Gülistan Doku soruşturmasında görev aldığı süre boyunca kendisine anormal gelen iki husus bulunduğunu söyledi. Sabah Gazetesi'nden Hüseyin Kaçar'ın haberine göre, ilk olarak barajın altından çıkarılan malzemelerle ilgili ailesine bilgi verilmemesi yönünde talimat verildiğini ileri süren Erzan, "Benim Gülistan Doku olayı soruşturmasında görev aldığım süre zarfında bana anormal gelen iki husus vardır. Bunu samimiyetle paylaşmak istiyorum. Birinci husus, 'Suyun altından çıkan malzemeler hakkında ailesine bilgi verilmeyecek, süreci Valilik koordine ediyor, siz hiçbir şekilde bu konuyla ilgili aileye bilgi vermeyin.' denildi. Aileye bu malzemeler bulunduktan bir hafta, on gün kadar sonra bilgi verildiğini biliyorum. Gülistan'ın ailesi de bu sefer sanki bir delil uyduruluyormuş muamelesi yapmaya başladı ve emniyete ve yapılan çalışmalara olan güveni azaldı." diye konuştu.

"ARAÇ İÇİ KAMERA GÖRÜNTÜSÜNE ULAŞTIK"

Gülistan'ın köprü üzerindeki söz konusu görüntülerine ulaştıklarını belirten İsmail Erzan, "Biz köprü üzerinde Gülistan Doku'ya ait olduğu değerlendirilen bir araç içi kamera görüntüsüne ulaştık. Bu görüntü ve tutanağı bir iki gün içerisinde savcılığa ilettik. Akabinde hemen bu görüntü medyaya düşmüştü. Bu görüntülerin ne şekilde medyaya düştüğü konusunda şubedeki arkadaşlar sorgulanmıştı. Ben de 'Biz şerefimizi, haysiyetimizi parayla satmayız.' diyerek Ertuğrul Arslan'a tepki göstermiştim." açıklamasını yaptı.