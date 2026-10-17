Gülistan Doku soruşturmasında çarpıcı detay! 15 kameranın üst kat görüntüleri dosyada yok
Tunceli’de 5 Ocak 2020’den bu yana kendisinden haber alınamayan Gülistan Doku’nun kaybolmasına ilişkin soruşturmada dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı. Doku’nun çalıştığı kafede yaklaşık 15 güvenlik kamerası bulunduğu, ancak işletmenin üst katına ait görüntülerin soruşturma dosyasında yer almadığı belirtildi. Kafedeki çalışma arkadaşının, işletme sahibinin ve kamera sistemini kuran şirketin sahibinin ifadeleri, kayıtların akıbetine ilişkin soru işaretlerini yeniden gündeme getirdi.
Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'nun 5 Ocak 2020'de kaybolmasına ilişkin soruşturma kapsamında, genç kadının çalıştığı kafedeki güvenlik kameralarına ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı.
Doku'nun kaybolmadan bir gün önce, 4 Ocak 2020'de, eski erkek arkadaşı Zeinal Abakarov ve ailesinin de oturduğu binanın zemin katındaki kafeye giriş ve çıkış görüntülerinin dosyaya girdiği öğrenildi. Ancak işletmenin iç bölümlerine ve Doku'nun çalıştığı üst kata ait görüntülerin soruşturma dosyasında bulunmadığı belirtildi.
"GÜLİSTAN ÜST KAT SORUMLUSUYDU"
Gülistan Doku ile aynı dönemde kafede çalışan bir iş arkadaşı, soruşturmanın yeniden ele alınmasının ardından jandarmaya verdiği ifadede, Doku'nun işletmenin üst katından sorumlu olduğunu anlattı.
İş arkadaşının beyanı, genç kadının çalışma alanı olan üst kata ilişkin kamera kayıtlarının dosyada bulunmaması konusunu yeniden gündeme getirdi.
"ÜST KATTAKİ KAMERALARI POLİSE BİLDİRDİM"
Kafenin olay tarihindeki sahibi de jandarmaya verdiği yeni ifadede, işletmenin farklı noktalarında yaklaşık 15 güvenlik kamerası bulunduğunu ve üst katta da kamera sisteminin yer aldığını belirtti.
İşletme sahibi, soruşturmanın ilk döneminde üst kattaki kameraları polislere bildirdiğini, ancak bu bölüme ait kayıtların alınıp alınmadığını bilmediğini söyledi.
KAMERA SİSTEMİNİ KURAN ŞİRKETİN SAHİBİ DE KONUŞTU
Kafenin güvenlik kamera sistemini kuran şirketin sahibi de soruşturma kapsamında verdiği ifadede, olayın yaşandığı dönemde işletmeye üst kat dahil yaklaşık 15 güvenlik kamerası taktıklarını belirtti.
Üst kata ait görüntülerin dosyada bulunmaması nedeniyle, soruşturmada tutuklu bulunan Mustafa Türkay Sonel'in söz konusu tarihte kafenin üst katında bulunup bulunmadığının da bu kayıtlar üzerinden belirlenemediği aktarıldı.