Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'nun 5 Ocak 2020'de kaybolmasına ilişkin soruşturma kapsamında, genç kadının çalıştığı kafedeki güvenlik kameralarına ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Doku'nun kaybolmadan bir gün önce, 4 Ocak 2020'de, eski erkek arkadaşı Zeinal Abakarov ve ailesinin de oturduğu binanın zemin katındaki kafeye giriş ve çıkış görüntülerinin dosyaya girdiği öğrenildi. Ancak işletmenin iç bölümlerine ve Doku'nun çalıştığı üst kata ait görüntülerin soruşturma dosyasında bulunmadığı belirtildi.

"GÜLİSTAN ÜST KAT SORUMLUSUYDU"

Gülistan Doku ile aynı dönemde kafede çalışan bir iş arkadaşı, soruşturmanın yeniden ele alınmasının ardından jandarmaya verdiği ifadede, Doku'nun işletmenin üst katından sorumlu olduğunu anlattı.

İş arkadaşının beyanı, genç kadının çalışma alanı olan üst kata ilişkin kamera kayıtlarının dosyada bulunmaması konusunu yeniden gündeme getirdi.