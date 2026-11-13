İstanbul'da 15 ayrı eyleme karışan silahlı suç örgütüne operasyon: 22 gözaltı
İstanbul Anadolu Yakası'nda nitelikli yağma, kasten öldürmeye teşebbüs ve iş yeri ile araç kurşunlama olaylarının da aralarında bulunduğu 15 ayrı eyleme karıştığı belirlenen silahlı suç örgütüne operasyon düzenlendi. 22 şüpheli gözaltına alınırken 5 tabanca ve bin 720 fişek ele geçirildi.
İstanbul'da iş yeri ve araç kurşunlama olaylarının da aralarında bulunduğu 15 ayrı eyleme karıştığı belirlenen silahlı suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Anadolu Yakası'nda gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda 22 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 5 tabanca ve bin 720 fişek ele geçirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Anadolu Yakası'nda faaliyet gösteren silahlı suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.
Yürütülen çalışmalarda örgüt üyelerinin nitelikli yağma, kasten öldürmeye teşebbüs, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralama, 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, mala zarar verme, silahlı tehdit ve suç üstlenme suçları kapsamında 15 ayrı eyleme karıştığı tespit edildi.
EŞ ZAMANLI OPERASYONDA 22 GÖZALTI
Çalışmaların tamamlanmasının ardından bu sabah şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 22 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda 5 tabanca ve bin 720 fişek bulundu. Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili işlemlerin sürdüğü bildirildi.