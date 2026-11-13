İstanbul'da iş yeri ve araç kurşunlama olaylarının da aralarında bulunduğu 15 ayrı eyleme karıştığı belirlenen silahlı suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Anadolu Yakası'nda gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda 22 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 5 tabanca ve bin 720 fişek ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Anadolu Yakası'nda faaliyet gösteren silahlı suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.