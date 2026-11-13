İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Sarıgül ailesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında sabah saatlerinde dev bir operasyon için düğmeye basıldı. Eş zamanlı baskınlarda 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Emir Sarıgül'ün geçtiğimiz günlerde adliyeye gelerek ek ifade vermesinin ardından operasyon gerçekleştirildiği öğrenildi. A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan, sıcak gelişmenin detaylarını aktardı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Sarıgül ailesine yönelik yürütülen soruşturmada "suç örgütüne üye olma", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "rüşvet" suçlamalarıyla 17 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Operasyonlarda 15 şüpheli yakalanırken, 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.



15 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyonda yakalanan şüphelilerin isimleri şöyle:

"Ahmet Tunç Akan, Sibel Aslanbaş, Arda Ali Can, Rıza Selim Demir, Hülya Turan, Meltem Ülgez, Elif Gülhan Eskicioğlu, Gamze Kılınç Büyük, Alper Gündüz, Ramazan Elmas, Burak Çelebi, Mustafa Körpe, Yılmaz Güney, Remzi Onuk ve Emin Eres."

Hakkında gözaltı kararı bulunan Ç.K. ve H.M. isimli 2 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

DETAYLAR A HABER'DE!

Soruşturmanın kapsamına ve operasyonun seyrine dair ilk detayları paylaşan A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve yürütülen Sarıgül ailesine yönelik soruşturma kapsamında sabah saatlerinde eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 17 kişi hakkında gözaltı kararı verildi ve bulunduğumuz dakika itibarıyla de o operasyonun halen daha devam ettiğini söylemek mümkün" ifadelerini kullandı.

Gözaltı sayılarına ilişkin sürecin netleştiğini belirten Mercan, "Kaç kişi gözaltına alındı, net bilgiyi önümüzdeki saatlerde vermiş olacağız. Bize yansıyan bilgiler şu anda, adli makamlardan aldığımız bilgiler gözaltı kararı sayısı şu an için 19" sözleriyle aktardı.

EMİR SARIGÜL EK İFADE VERMİŞTİ

Baskınların perde arkasındaki kritik adli adımlara dikkat çeken muhabir Mercan, "Fakat soruşturmanın detaylarına bakacak olursak da aslında birkaç gün önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına, daha doğrusu İstanbul Adalet Sarayı'na Emir Sarıgül gelmişti ve üçüncü kez ek bir ifade vermişti. Belki de bu ifade doğrultusunda, ifadelerde bahsi geçen isimlere yönelik bir operasyon olduğunu söylemek şu an için mümkün. Bu ifade kapsamında bu operasyonun yapılmış olması mümkün" değerlendirmesinde bulundu.

GÖZLER GELECEK RESMİ AÇIKLAMALARDA

Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğünü ve operasyonel sürecin devam ettiğini yineleyen Mustafa Kadir Mercan, "Fakat şu andaki elimizdeki net bilgi şu: Soruşturma kapsamında 17 kişi hakkında gözaltı kararı verildi ve şu ana kadar kaç kişi gözaltına alındı net bir bilgiyi de önümüzdeki saatlerde vermiş olacağız diyelim. Gelişmeler oldukça, Emir Sarıgül'ün ifadelerinden bizlere yansıyanlar oldukça bizler bu ekranlardan aktarmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.