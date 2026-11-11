İstanbul'da sokak çetesi olarak değerlendirilen şüphelilere yönelik 36 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Tehdit ve alıkoyma suçlarıyla bağlantılı oldukları değerlendirilen 23 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde silah, uyuşturucu madde ve balistik yelek ele geçirildi.

İstanbul'da haraç çetesine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında 36 farklı adrese baskın düzenlenirken, aramalarda 7 tabanca, 1 pompalı tüfek, uyuşturucu madde, 4 balistik yelek ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile ortak yürütülen çalışmalar kapsamında çete mensubu oldukları değerlendirilen kişileri tespit etti.

Yapılan incelemelerde sokak çetesi olarak değerlendirilen şüphelilerin, "tehdit" ve "alıkoyma" suçları kapsamında 4 ayrı olayla bağlantılı oldukları belirlendi.

36 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN

Şüphelilere yönelik teknik ve fiziki takibin tamamlanmasının ardından bu sabah operasyon düzenlendi. Belirlenen 36 farklı adrese eş zamanlı gerçekleştirilen baskınlarda 23 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA SİLAH VE BALİSTİK YELEK ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 7 tabanca, 1 pompalı tüfek, bir miktar uyuşturucu madde, 4 balistik yelek ve farklı çaplarda çok sayıda mermi bulundu.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, operasyon kapsamında yürütülen tahkikatın devam ettiği bildirildi.