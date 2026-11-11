Adana merkezli 4 ilde, liderliğini Mehmet Şirin Aksoy'un yaptığı ve "Şirinler" olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Baskınlarda 45 şüpheli yakalandı, cezaevinde bulunan 16 kişiyle birlikte toplam 61 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 15 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda polis yeleği ele geçirildi.

Adana merkezli 4 ilde, "Şirinler" olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi. Liderliğini Mehmet Şirin Aksoy'un yaptığı örgüte yönelik baskınlarda 45 şüpheli yakalanırken, cezaevinde tutuklu bulunan 16 kişiyle birlikte toplam 61 şüpheli gözaltına alındı. ŞİRİNLER SUÇ ÖRGÜTÜNE 4 İLDE BASKIN Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı suç örgütüne yönelik çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takip sonucunda örgütün; kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, silahlı tehdit ve iş yeri kurşunlama gibi çok sayıda suça karıştığı tespit edildi.

(Foto: İHA) 89 ŞÜPHELİNİN KİMLİĞİ DEŞİFRE EDİLDİ Soruşturma kapsamında 45'i silahlı suç örgütü üyesi, 44'ü ise soruşturma sürecinde örgüt mensuplarıyla bağlantılı olduğu belirlenen toplam 89 şüphelinin kimliği tespit edildi. Şüphelilerden 6'sı hakkında halen yakalama kararı bulunduğu, 2'sinin yurt dışında olduğu, 16'sının ise soruşturma konusu eylemler ve farklı suçlar nedeniyle ceza infaz kurumlarında tutuklu bulunduğu belirlendi. Tespitlerin ardından Adana merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Baskınlarda 45 şüpheli yakalandı. Cezaevinde tutuklu bulunan 16 kişiyle birlikte gözaltına alınanların sayısı 61'e ulaştı.