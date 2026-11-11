Volkan Reçber grubuna iki ülkede operasyon: 47 şüpheli gözaltına alındı
Slovakya ve Avusturya polisi, Volkan Reçber grubuna yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda 47 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda yaklaşık 2,5 milyon euro nakit para, silah, patlayıcı madde ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
Uluslararası organize suç yapılanmalarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Slovakya ve Avusturya emniyet güçleri, Volkan Reçber grubuna operasyon düzenledi. İki ülkede eş zamanlı gerçekleştirilen baskınlarda 47 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler arasında Arnavut ve Sırp uyruklu kişilerin de bulunduğu belirlendi.
2,5 MİLYON EURO VE ÇOK SAYIDA SİLAH ELE GEÇİRİLDİ
Polis ekipleri, operasyon kapsamında çok sayıda adreste arama yaptı. Aramalarda yaklaşık 2,5 milyon euro nakit para, uzun namlulu silahlar, patlayıcı maddeler ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
Ekipler, adreslerde bulunan dronlara, GPS takip cihazlarına ve çeşitli teknolojik ekipmanlara da el koydu. Ele geçirilen malzemeler incelemeye alındı.
VOLKAN REÇBER'İN DURUMU BELİRSİZ
Grubun lideri Volkan Reçber'in gözaltına alınan 47 şüpheli arasında bulunup bulunmadığı henüz netleşmedi.
Slovakya ve Avusturya'da yürütülen soruşturma, grubun uluslararası bağlantıları, finansal hareketleri, silah temini ve dijital iletişim ağları üzerinde yoğunlaşıyor.