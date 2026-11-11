Volkan Reçber grubuna iki ülkede operasyon: 47 şüpheli gözaltına alındı

Slovakya ve Avusturya polisi, Volkan Reçber grubuna yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda 47 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda yaklaşık 2,5 milyon euro nakit para, silah, patlayıcı madde ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.