İstanbul'da yaşlı kadına 15 milyon liralık tuzak: Evini sattırıp 120 bin dolarını aldılar
Beşiktaş'ta yaşayan 78 yaşındaki Emine Gönül H., kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcıların tuzağına düştü. Bankadaki 120 bin dolarını ve Eyüpsultan'daki evinin satışından elde edilen 6,5 milyon lirayı şüphelilere kaptıran kadının şikayeti üzerine düzenlenen operasyonda, 2'si kuyumcu 9 kişi gözaltına alındı.
İstanbul'da kendilerini polis olarak tanıtarak 78 yaşındaki kadını dolandıran şüpheliler, yaşlı kadının hem birikimini hem de evini elinden aldı. Beşiktaş'ta yaşayan Emine Gönül H.'yi telefonla arayan dolandırıcılar, banka hesaplarındaki paranın terör örgütü tarafından kullanıldığını öne sürerek kadını korkuttu. Yaklaşık 120 bin dolarını ve Eyüpsultan'daki evinin satışından elde edilen 6,5 milyon lirayı şüphelilere kaptıran kadının şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada 2'si kuyumcu 9 şüpheli gözaltına alındı.
"PARAN GÜVENDE" PAROLASIYLA 120 BİN DOLARI ALDILAR
Olay, Beşiktaş'ta meydana geldi. İddiaya göre, tek oğlu İngiltere'de yaşayan 78 yaşındaki Emine Gönül H.'yi telefonla arayan şüpheliler, kendilerini güvenlik güçleri olarak tanıttı. Yaşlı kadına kimlik bilgilerinin ele geçirildiğini ve adının terör örgütüyle bağlantılı bir operasyona karıştığını söyleyen dolandırıcılar, banka hesaplarındaki paranın terörün finansmanında kullanıldığını ileri sürdü.
Telefonda uzun süre konuşarak kadının başkalarıyla görüşmesini engelleyen şüpheliler, onu adım adım yönlendirdi. Korkuya kapılan Emine Gönül H., bankadaki yaklaşık 120 bin dolarını çekerek şüphelilerin talimatıyla bir parkta elden teslim etti.
Şüphelilerin, paranın hazırlandığını teyit etmek amacıyla yaşlı kadından bankadan çektiği paranın fotoğrafını istediği öğrenildi. Parktaki buluşmada ise teslimat için "Paran Güvende" parolası kullanıldı. Şüpheliler, parayı aldıktan sonra kadına hesabından ayrıca para göndertti.
7,5 MİLYON LİRALIK EVİNİ 6,5 MİLYONA SATTIRDILAR
Dolandırıcılar, yaşlı kadınla iletişimlerini sürdürerek bu kez Eyüpsultan'daki evini sattırdı. Piyasa değerinin 7 milyon 500 bin lira olduğu belirtilen ev, 6 milyon 500 bin liraya satıldı. Emine Gönül H., satıştan elde edilen parayı şüphelilerin üç ayrı hesabına gönderdi.
Şüphelilerin, parayı araştırma sürecinde güvende tutacaklarını söyleyerek kadını oyaladığı belirtildi. Bir süre sonra parasını geri almak için şüphelilere ulaşmaya çalışan ancak yanıt alamayan kadın, dolandırıldığını anlayarak polise başvurdu.
2'Sİ KUYUMCU 9 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Şikayet üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde şüphelilerin adresleri tespit edildi. Düzenlenen operasyonda 2'si kuyumcu toplam 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Soruşturma kapsamında, şüphelilerin elde ettikleri paraları kripto yöntemiyle yurt dışına aktararak kaçırdıklarının tespit edildiği bildirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
DOLANDIRICILARIN GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Olayla ilgili bazı güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde şüphelilerin yaşlı kadının evine gittikleri, kadından aldıkları 120 bin doları bozdurmaya götürdükleri ve evin satışından gelen parayı kendi hesaplarından bankadan çektikleri anlar yer aldı.