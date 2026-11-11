İstanbul'da kendilerini polis olarak tanıtarak 78 yaşındaki kadını dolandıran şüpheliler, yaşlı kadının hem birikimini hem de evini elinden aldı. Beşiktaş'ta yaşayan Emine Gönül H.'yi telefonla arayan dolandırıcılar, banka hesaplarındaki paranın terör örgütü tarafından kullanıldığını öne sürerek kadını korkuttu. Yaklaşık 120 bin dolarını ve Eyüpsultan'daki evinin satışından elde edilen 6,5 milyon lirayı şüphelilere kaptıran kadının şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada 2'si kuyumcu 9 şüpheli gözaltına alındı.

"PARAN GÜVENDE" PAROLASIYLA 120 BİN DOLARI ALDILAR

Olay, Beşiktaş'ta meydana geldi. İddiaya göre, tek oğlu İngiltere'de yaşayan 78 yaşındaki Emine Gönül H.'yi telefonla arayan şüpheliler, kendilerini güvenlik güçleri olarak tanıttı. Yaşlı kadına kimlik bilgilerinin ele geçirildiğini ve adının terör örgütüyle bağlantılı bir operasyona karıştığını söyleyen dolandırıcılar, banka hesaplarındaki paranın terörün finansmanında kullanıldığını ileri sürdü.

Telefonda uzun süre konuşarak kadının başkalarıyla görüşmesini engelleyen şüpheliler, onu adım adım yönlendirdi. Korkuya kapılan Emine Gönül H., bankadaki yaklaşık 120 bin dolarını çekerek şüphelilerin talimatıyla bir parkta elden teslim etti.

Şüphelilerin, paranın hazırlandığını teyit etmek amacıyla yaşlı kadından bankadan çektiği paranın fotoğrafını istediği öğrenildi. Parktaki buluşmada ise teslimat için "Paran Güvende" parolası kullanıldı. Şüpheliler, parayı aldıktan sonra kadına hesabından ayrıca para göndertti.