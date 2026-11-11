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Poligonda dehşet anları! Eğitmenin müdahalesi kamerada

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DHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Poligonda dehşet anları! Eğitmenin müdahalesi kamerada

Bursa’da poligonda elindeki tabancayı başına doğrultarak tetiği çekmeye çalışan kişiyi, yanında bulunan atış eğitmeni son anda müdahale ederek kurtardı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçen aylarda Nilüfer ilçesindeki bir atış poligonunda meydana geldi. Atış yapmak için poligona gelen kişi, bir süre atış yaptıktan sonra silahı aniden kendi başına doğrulttu. Bu sırada yanında bulunan atış eğitmeni ve bir başka kişi hızla müdahale etti. Uzun uğraşlar sonucunda intihara kalkışan kişinin elindeki silah alınırken yaşananlar poligonun güvenlik kamerasına yansıdı.

POLİGONDA TABANCAYI BAŞINA DOĞRULTAN KİŞİYE MÜDAHALE ANI KAMERADA
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