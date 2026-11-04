İçişleri Bakanlığı, 21 ilde nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 327 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Şüphelilerin vatandaşları toplam 464 milyon lira dolandırdığı tespit edildi. MASAK raporlarına göre şüphelilerin hesaplarında 27 milyar 509 milyon liralık işlem hacmi belirlendi.

Operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden 198'i tutuklandı, 129'u hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.