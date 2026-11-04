21 ilde dolandırıcılık şebekelerine darbe! 464 milyon TL'lik vurgunun şüphelileri yakalandı
İçişleri Bakanlığı, 21 ilde nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 327 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Şüphelilerin vatandaşları toplam 464 milyon lira dolandırdığı tespit edilirken, MASAK raporlarında hesaplarında 27 milyar 509 milyon liralık işlem hacmi bulunduğu belirlendi. Şüphelilerden 198'i tutuklandı, 129'u hakkında adli kontrol kararı verildi.
İçişleri Bakanlığı, 21 ilde nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 327 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Şüphelilerin vatandaşları toplam 464 milyon lira dolandırdığı tespit edildi. MASAK raporlarına göre şüphelilerin hesaplarında 27 milyar 509 milyon liralık işlem hacmi belirlendi.
Operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden 198'i tutuklandı, 129'u hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.
SAHTE İLANLARLA, YATIRIM VAADİYLE DOLANDIRMIŞLAR
Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, 21 ilde İl Emniyet Müdürlükleri Asayiş Şube Müdürlüklerince operasyonlar gerçekleştirildi.
Yakalanan şüphelilerin farklı yöntemlerle vatandaşları dolandırdığı belirlendi. Şüphelilerin;
- Sigorta şirketlerinden haksız sigorta tazminatı temin ettiği,
- Sahte sağlık raporu hazırlama vaadiyle vatandaşları kandırdığı,
- Kendilerini kamu görevlisi veya banka çalışanı olarak tanıttığı,
- Yüksek kazanç vaadiyle yatırım dolandırıcılığı yaptığı,
- Araç, ev ve yedek parça satışı ile sahte araç kiralama ilanları üzerinden dolandırıcılık gerçekleştirdiği tespit edildi.
198 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Operasyonlarda yakalanan 327 şüpheliden 198'i çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandı. 129 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.
İçişleri Bakanlığı, vatandaşları mağdur ederek haksız kazanç elde eden suç şebekelerine ve yasa dışı yapılanmalara karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.
Bakanlık açıklamasında operasyonlarda görev alan polis ekiplerine, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığına, MASAK'a, Cumhuriyet başsavcılıklarına ve emeği geçenlere teşekkür edildi.