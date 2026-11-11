Aslıhan Sinem Çiçek'in ölümünde beyaz araç detayı: Savcı mütalaasını açıkladı

İzmir'de 26 Temmuz 2022'de iş görüşmesi için evden ayrılan 18 yaşındaki Aslıhan Sinem Çiçek, bir daha evine dönmedi. Kızına ulaşamayan baba Serdar Çiçek, polise kayıp başvurusunda bulundu. Polis ekipleri, yaptıkları araştırmada genç kızın Ege Üniversitesi Hastanesi'nde olduğunu belirledi. Durumu ağır olan Çiçek, bir gün sonra hayatını kaybetti.

Kaya'nın kanında ve idrarında uyuşturucu madde tespit edildi. Kaya, 27 Ekim'de yurt dışına çıkış yasağı konularak tahliye edildi. Ancak ilerleyen süreçte başka bir suçtan hüküm giyerek cezaevine girdi.

Polis, düzenlediği operasyonla Acar'ı gözaltına aldı. Nitelikli cinsel saldırı suçlamasıyla adliyeye sevk edilen Acar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Acar'a elektronik kelepçe takılarak konutunu terk etmeme ve yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan kuzeni D.A. da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis ekipleri, olayla ilgili yürüttükleri araştırmada Aslıhan Sinem Çiçek'in son olarak beyaz bir hafif ticari araca bindiğini tespit etti. Aracın geçtiği noktaları inceleyen ekipler, Cem Acar'a ulaştı.

Polis ekipleri, Aslıhan Sinem Çiçek'in son olarak beyaz bir hafif ticari araca bindiğini belirledi. Genç kızın telefonu ise sanık Burak Kaya'nın üzerinde bulundu. (Foto: DHA)

AİLENİN BAŞVURUSUYLA YENİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Soruşturmanın ardından hazırlanan ilk iddianame, İzmir 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede Cem Acar hakkında nitelikli cinsel saldırı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından 19 yıla kadar, Burak Kaya hakkında ise yağma suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istendi. Olası kastla öldürme suçundan ise kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

Çiçek ailesi, yargılama devam ederken sanıkların kasten öldürme suçundan da yargılanması için savcılığa başvurdu. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla yeniden gözaltına alınan Cem Acar, kasten öldürme ve uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama suçlarından tutuklandı.

EK İDDİANAME HAZIRLANDI, DOSYALAR BİRLEŞTİRİLDİ

Hazırlanan ek iddianamede Cem Acar'ın davranışının ölüme yol açabileceğini bilebilecek durumda olduğu belirtildi. Acar'ın doğrudan kastla insan öldürme ve uyuşturucu madde satma veya sağlama suçlarını işlediği ifade edildi.

Cem Acar hakkında kasten öldürme suçundan müebbet, uyuşturucu madde satma suçundan ise en az 10 yıl hapis cezası talep edildi. Burak Kaya hakkında da nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs suçundan ikinci dava açıldı. Açılan dava, mevcut dosyayla birleştirildi.