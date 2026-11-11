Aslıhan Sinem Çiçek'in ölümünde beyaz araç detayı: Savcı mütalaasını açıkladı
İzmir'de iş görüşmesi için evden ayrıldıktan sonra hastanede hayatını kaybeden Aslıhan Sinem Çiçek'in ölümüne ilişkin davada savcı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı, sanıklardan Cem Acar'ın olası kastla öldürme, Burak Kaya'nın ise nitelikli yağma ve nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs suçlarından cezalandırılmasını istedi. Mahkeme, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.
İzmir'de 26 Temmuz 2022'de iş görüşmesi için evden ayrılan 18 yaşındaki Aslıhan Sinem Çiçek, bir daha evine dönmedi. Kızına ulaşamayan baba Serdar Çiçek, polise kayıp başvurusunda bulundu. Polis ekipleri, yaptıkları araştırmada genç kızın Ege Üniversitesi Hastanesi'nde olduğunu belirledi. Durumu ağır olan Çiçek, bir gün sonra hayatını kaybetti.
BEYAZ HAFİF TİCARİ ARACA BİNDİĞİ BELİRLENDİ
Polis ekipleri, olayla ilgili yürüttükleri araştırmada Aslıhan Sinem Çiçek'in son olarak beyaz bir hafif ticari araca bindiğini tespit etti. Aracın geçtiği noktaları inceleyen ekipler, Cem Acar'a ulaştı.
Polis, düzenlediği operasyonla Acar'ı gözaltına aldı. Nitelikli cinsel saldırı suçlamasıyla adliyeye sevk edilen Acar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Acar'a elektronik kelepçe takılarak konutunu terk etmeme ve yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan kuzeni D.A. da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
ÇİÇEK'İN TELEFONU BURAK KAYA'DA BULUNDU
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Burak Kaya'nın üzerinde Aslıhan Sinem Çiçek'e ait telefon bulundu. Kaya, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece gasp suçundan tutuklandı.
Kaya'nın kanında ve idrarında uyuşturucu madde tespit edildi. Kaya, 27 Ekim'de yurt dışına çıkış yasağı konularak tahliye edildi. Ancak ilerleyen süreçte başka bir suçtan hüküm giyerek cezaevine girdi.
AİLENİN BAŞVURUSUYLA YENİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Soruşturmanın ardından hazırlanan ilk iddianame, İzmir 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede Cem Acar hakkında nitelikli cinsel saldırı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından 19 yıla kadar, Burak Kaya hakkında ise yağma suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istendi. Olası kastla öldürme suçundan ise kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.
Çiçek ailesi, yargılama devam ederken sanıkların kasten öldürme suçundan da yargılanması için savcılığa başvurdu. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla yeniden gözaltına alınan Cem Acar, kasten öldürme ve uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama suçlarından tutuklandı.
EK İDDİANAME HAZIRLANDI, DOSYALAR BİRLEŞTİRİLDİ
Hazırlanan ek iddianamede Cem Acar'ın davranışının ölüme yol açabileceğini bilebilecek durumda olduğu belirtildi. Acar'ın doğrudan kastla insan öldürme ve uyuşturucu madde satma veya sağlama suçlarını işlediği ifade edildi.
Cem Acar hakkında kasten öldürme suçundan müebbet, uyuşturucu madde satma suçundan ise en az 10 yıl hapis cezası talep edildi. Burak Kaya hakkında da nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs suçundan ikinci dava açıldı. Açılan dava, mevcut dosyayla birleştirildi.
SAVCI ESAS HAKKINDAKİ MÜTALAASINI AÇIKLADI
İzmir 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Cem Acar, Aslıhan Sinem Çiçek'in babası Serdar Çiçek, annesi Remziye Çiçek ve taraf avukatları katıldı. Diğer tutuklu sanık Burak Kaya ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden bağlandı.
Mahkeme, duruşmaya izleyici almadı. Heyet, yargılama sırasında dinlenen bir tanık hakkında başlatılan yalan tanıklık soruşturmasından vazgeçilmesine hükmetti.
Cumhuriyet savcısı, duruşmada esas hakkındaki mütalaasını sundu. Savcı, Burak Kaya'nın beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı gece vakti nitelikli yağma ve kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs suçlarından cezalandırılmasını talep etti.
Savcı, Cem Acar'ın ise uyuşturucu veya uyarıcı maddeyi başkasına sağlama ve olası kastla kasten öldürme suçlarından cezalandırılmasını istedi.
SANIKLARIN TUTUKLULUK HALLERİ DEVAM EDECEK
Taraf avukatları, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre istedi.
Mahkeme heyeti, avukatların süre talebini kabul etti. Heyet, sanıkların mevcut tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi