Eskişehir merkezli 6 ilde dolandırıcılık operasyonu: 16,5 milyon liralık vurgunda 7 tutuklama
Kendilerini polis veya savcı olarak tanıtarak 4 ayrı olayda 16 milyon 597 bin liralık dolandırıcılık yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı, 4 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.
Eskişehir merkezli 6 ilde, kendilerini polis veya savcı olarak tanıtarak vatandaşları dolandırdığı belirlenen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Dört ayrı olayda toplam 16 milyon 597 bin liralık mağduriyete neden olduğu tespit edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı.
Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kendilerini polis veya savcı olarak tanıtmak suretiyle gerçekleştirilen nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde 4 ayrı olayda vatandaşları toplam 16 milyon 597 bin lira mağdur ettiği belirlenen 11 şüpheli tespit edildi.
6 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 6 Kasım'da Eskişehir merkezli İstanbul, Adana, Ankara, Balıkesir, Kocaeli ve Elazığ'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonlarda 7 şüpheli yakalanırken, 4 kişinin ise daha önceden benzer suçlardan tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirlendi.
Şüphelilerin adres ve araçlarında yapılan aramalarda 447 bin 780 TL nakit para ele geçirildi. Şüphelilerin banka hesaplarına ve mal varlıklarına el konuldu. Ayrıca mahkeme sürecinde müştekilerden birinin 814 bin TL tutarındaki maddi zararının giderildiği bildirildi.
7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin savcılık ve mahkeme süreçleri tamamlandı. Şüphelilerden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.