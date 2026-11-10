Eskişehir merkezli 6 ilde, kendilerini polis veya savcı olarak tanıtarak vatandaşları dolandırdığı belirlenen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Dört ayrı olayda toplam 16 milyon 597 bin liralık mağduriyete neden olduğu tespit edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kendilerini polis veya savcı olarak tanıtmak suretiyle gerçekleştirilen nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde 4 ayrı olayda vatandaşları toplam 16 milyon 597 bin lira mağdur ettiği belirlenen 11 şüpheli tespit edildi.