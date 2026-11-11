Türkiye'de 10 aylık trafik kazası bilançosu açıklandı: 1.835 kişi hayatını kaybetti, 345 bin 567 kişi yaralandı
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 2026 Ocak-Ekim dönemi verilerine göre, Türkiye genelinde 578 bin 989 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 1.835 kişi yaşamını yitirirken 345 bin 567 kişi yaralandı. Aynı dönemde 20,5 milyondan fazla araç plakasına trafik ihlalleri nedeniyle ceza uygulandı.
Türkiye'de 2026 yılının ilk 10 ayında meydana gelen trafik kazalarında 1.835 kişi hayatını kaybetti, 345 bin 567 kişi yaralandı. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı'nın paylaştığı verilere göre, ocak-ekim döneminde ülke genelinde 578 bin 989 kaza yaşandı. Ekim ayında ise 59 bin 211 kazada 207 kişi öldü, 34 bin 449 kişi yaralandı.
11 Ekim'de Manisa'da meydana gelen ve 11 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasının ardından yollardaki denetimler artırıldı. İçişleri Bakanlığı, karadan ve havadan kontrolleri sıklaştırırken Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı da yılın 10 aylık kaza bilançosunu kamuoyuyla paylaştı.
KAZALARIN BÜYÜK BÖLÜMÜNDE SÜRÜCÜ KUSURU
Resmi verilere göre, yılın ilk 10 ayında meydana gelen kazaların 262 bin 787'sine sürücüler sebep oldu. Kazalara 21 bin 759 yaya da karışırken, 1.717 kaza araç içerisindeki yolcuların kurallara uymamasından kaynaklandı.
TRAFİĞE KAPALI ALANDA 8 BİN 864 KAZA
Sürücülerin hız ihlalleri de kazalarda önemli rol oynadı. On aylık dönemde 96 bin 281 kaza, araç hızının yol, hava ve trafik şartlarına uydurulmaması nedeniyle meydana geldi. Aşırı hız sebebiyle 1.325 kaza yaşandı.
Kırmızı ışık ihlali 5 bin 259 kazaya neden olurken hatalı şerit değiştiren sürücüler 24 bin 186 yaralamalı trafik kazasına karıştı. Taşıt giremez trafik işareti bulunan alanlara giren 8 bin 864 sürücü de kazalara sebep oldu.
ALKOLLÜ 1.267 SÜRÜCÜ KAZAYA KARIŞTI
2026'nın ilk 10 ayında ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarına karışan 1.267 sürücünün alkollü olduğu tespit edildi.
Aynı dönemde kuralları ihlal edenlere yönelik denetimlerde 3 bin 756 yayaya ve 92 bin 280 yolcuya ceza kesildi. Çeşitli trafik kuralı ihlalleri nedeniyle 4 milyon 41 bin 885 sürücüye cezai işlem uygulandı. Şehir kameralarıyla tespit edilen ihlaller nedeniyle de 20 milyon 522 bin 42 araç plakasına ceza yazıldı.
Denetimlerde alkollü araç kullandığı belirlenen 189 bin 697 sürücüye işlem yapılırken, 1 milyon 973 bin 883 araç çeşitli sebeplerle trafikten men edildi.
İSTANBUL'DA 115 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Kural ihlalleri büyükşehirlerde de ölümlü trafik kazalarına yol açtı. Resmi verilere göre, 2026'nın ilk 10 ayında meydana gelen kazalarda İstanbul'da 115, Ankara'da 98, İzmir'de 63, Bursa'da ise 51 kişi hayatını kaybetti.