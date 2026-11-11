Türkiye'de 2026 yılının ilk 10 ayında meydana gelen trafik kazalarında 1.835 kişi hayatını kaybetti, 345 bin 567 kişi yaralandı. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı'nın paylaştığı verilere göre, ocak-ekim döneminde ülke genelinde 578 bin 989 kaza yaşandı. Ekim ayında ise 59 bin 211 kazada 207 kişi öldü, 34 bin 449 kişi yaralandı.

11 Ekim'de Manisa'da meydana gelen ve 11 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasının ardından yollardaki denetimler artırıldı. İçişleri Bakanlığı, karadan ve havadan kontrolleri sıklaştırırken Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı da yılın 10 aylık kaza bilançosunu kamuoyuyla paylaştı.