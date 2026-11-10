İçişleri Bakanlığı, son 2 haftada 76 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendiğini duyurdu. Operasyonlarda 2 ton 19 kilogram uyuşturucu madde ve 5 milyon 36 bin 460 uyuşturucu hap ele geçirilirken, yakalanan 2 bin 152 şüpheliden 1.204'ü tutuklandı.

İçişleri Bakanlığı, 76 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son 2 haftada düzenlenen operasyonların bilançosunu açıkladı. Operasyonlarda 2 ton 19 kilogram 652 gram uyuşturucu madde ile 5 milyon 36 bin 460 uyuşturucu hap ele geçirildi. Çalışmalarda yakalanan 2 bin 152 şüpheliden 1.204'ü tutuklandı.

İçişleri Bakanlığının açıklamasına göre operasyonlar, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet başsavcılıklarının koordinasyonunda, il emniyet müdürlüklerince gerçekleştirildi.

76 İLDE 2 BİN 820 EKİP GÖREV ALDI

Operasyonlara 2 bin 820 ekip ve 4 bin 785 personel katıldı. Çalışmalarda ayrıca 14 hava aracı ile 39 narkotik dedektör köpeği görev yaptı.

Operasyonlarda yakalanan 2 bin 152 şüpheliden 1.204'ü tutuklanırken, 364 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemlerinin ise devam ettiği bildirildi.

"ZEHİR TACİRLERİYLE MÜCADELEMİZİ KARARLILIKLA SÜRDÜRÜYORUZ"

Bakanlığın açıklamasında uyuşturucunun birçok suçu besleyen karanlık bir ana damar olduğu vurgulanarak, çocukların ve gençlerin geleceğini, ailelerin huzurunu korumak amacıyla uyuşturucu satıcılarına yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

Açıklamada, operasyonlarda görev alan polisler, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı, Cumhuriyet başsavcılıkları ve emeği geçenler tebrik edildi.