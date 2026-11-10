Kadıköy'de 28 Ekim'de motosikletle gelerek bir iş yerine silahlı saldırı düzenleyen şüpheliler, İstanbul'da 6 ilçede belirlenen 8 adrese yapılan eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı. Rezidansta yakalanan 5 şüphelinin evlerinde kokain ve esrar ele geçirildi. Saldırı ve operasyon anları güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul Kadıköy'de haraç almak istedikleri iş yerine silahlı saldırı düzenleyen 5 şüpheli, 6 ilçede belirlenen 8 adrese gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarla yakalandı. Şüphelilerin kaldığı rezidansa düzenlenen operasyon güvenlik kamerasına yansırken, evlerde yapılan aramalarda kokain ve esrar ele geçirildi. Olay, 28 Ekim'de Kadıköy'de meydana geldi. İş yerinin önüne motosikletle gelen 2 şüpheli, silahla ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtı. Saldırıda yaralanan olmazken, iş yerinde bulunan otomobilde hasar oluştu.

(Foto: DHA) ÇALINTI MOTOSİKLETİ SAHTE PLAKAYLA KULLANDILAR Gasp Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarına yansıyan saldırının faillerini yakalamak için çalışma başlattı. Yüzlerce saatlik kamera görüntüsünü inceleyen ekipler, şüphelilerin sahte plaka taktığı motosikleti Ümraniye'de terk edilmiş halde buldu. Yapılan incelemede motosikletin bir süre önce Beyoğlu'nda çalındığı belirlendi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, şüphelilerin kimliklerini ve kaldıkları adresleri tespit etti.