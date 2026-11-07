İstanbul merkezli 5 ilde sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 88 şüpheliden 82'si tutuklandı. Şüphelilerden 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda İstanbul merkezli olmak üzere Kayseri, Giresun, Bursa ve Erzincan'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

OPERASYONDA UYUŞTURUCU VE HAPLAR ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlarda 88 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 416,28 gram uyuşturucu madde, 65 uyuşturucu hap, uyuşturucu madde içeren 43 peçete ve suç unsuru malzemeler ele geçirildi.

82 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Hakimlik karşısına çıkarılan zanlılardan 82'si tutuklanırken, 6 şüpheli adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.