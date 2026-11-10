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Kurtulmuş'tan TBMM’de parti turu! CHP, DEM ve AK Parti’ye ziyaret

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Kurtulmuş'tan TBMM’de parti turu! CHP, DEM ve AK Parti’ye ziyaret

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bugün CHP ve Yeni Yol Partisi, yarın ise DEM Parti ve AK Parti’nin Meclis gruplarını ziyaret edecek. Görüşmelerde Meclis’te kurulacak izleme komisyonu ve Terörsüz Türkiye sürecinin ele alınması bekleniyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş; bugün saat 14:00'te Cumhuriyet Halk Partisi'ni, saat 15.00'te ise Yeni Yol Partisi'ni ziyaret edecek.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Yeni Yol Partisi'ne ziyaret (Foto: AA ARŞİV)TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Yeni Yol Partisi'ne ziyaret (Foto: AA ARŞİV)

Kurtulmuş yarın ise saat 13.30'da DEM Parti ve saat 14.30'da da AK Parti'nin TBMM'deki gruplarına ziyaret gerçekleştirecek.

GÜNDEM TERÖRSÜZ TÜRKİYE
Görüşmelerde gündemin Meclis'te kurulacak izleme komisyonu ve terörsüz Türkiye süreci olacağı öğrenildi.

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#Numan Kurtulmuş #Terörsüz Türkiye
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