Kurtulmuş'tan TBMM’de parti turu! CHP, DEM ve AK Parti’ye ziyaret

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bugün CHP ve Yeni Yol Partisi, yarın ise DEM Parti ve AK Parti’nin Meclis gruplarını ziyaret edecek. Görüşmelerde Meclis’te kurulacak izleme komisyonu ve Terörsüz Türkiye sürecinin ele alınması bekleniyor.