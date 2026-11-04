Bunun üzerine gerçekleştirilen detaylı aramada, 109 paket içerisinde 118 kilo 658 gram kokain ve 32 paket halinde 25 kilo 744 gram esrar ele geçirildi.

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, risk analizi kapsamında Kapıkule Gümrük Sahası'na gelen bir aracı şüpheli olarak değerlendirdi. X-Ray taramasına sevk edilen araçta, yakıt deposunda şüpheli yoğunluk tespit edildi.

Bakanlığın 4 Kasım 2026 tarihli açıklamasına göre ele geçirilen uyuşturucuların 118 kilo 658 gramını kokain, 325 kilo 941 gramını esrar, 15 kilosunu ise eroin oluşturdu.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürüttükleri risk analizi ve hedefleme çalışmaları sonucunda dört ayrı operasyon gerçekleştirdi. Edirne'deki Kapıkule, Hamzabeyli ve İpsala Gümrük Kapıları ile İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen operasyonlarda toplam 459 kilo 599 gram uyuşturucu maddeye el konuldu.

Hamzabeyli Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen bir TIR, risk değerlendirmesi sonucunda X-Ray taramasına alındı.

İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin risk analizi çalışmaları kapsamında Türkiye'ye giriş yapan bir TIR, X-Ray taramasına yönlendirildi.

İSTANBUL HAVALİMANI'NDA ÜÇ YOLCUNUN BAGAJINDAN EROİN ÇIKTI

Operasyonların bir diğer adresi İstanbul Havalimanı oldu. Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, risk analizi ve hedefleme çalışmaları doğrultusunda Türkiye'ye giriş yapmak üzere olan üç yolcunun bagajlarını kontrol etti.

Yapılan incelemelerde toplam 15 kilo eroin cinsi uyuşturucu madde bulundu.

ÜÇ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINCA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ticaret Bakanlığı, uyuşturucu kaçakçılığı başta olmak üzere her türlü kaçakçılık faaliyetiyle mücadelenin havada, karada ve denizde 7 gün 24 saat esasına göre sürdürüldüğünü bildirdi.

Açıklamada, Gümrükler Muhafaza ekiplerinin ileri teknoloji sistemleri, risk analizi çalışmaları ve uzman personeliyle kaçakçılıkla mücadeleye devam ettiği vurgulandı.

Dört ayrı operasyona ilişkin adli soruşturmaların Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı ve İpsala Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğü belirtildi.