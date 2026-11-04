Gümrük kapılarında dev operasyon: Yakıt depolarına gizlemişler! 459 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, Kapıkule, Hamzabeyli ve İpsala Gümrük Kapıları ile İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen dört ayrı operasyonda toplam 459 kilo 599 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Operasyonlarda 118 kilo 658 gram kokain, 325 kilo 941 gram esrar ve 15 kilo eroin yakalandı. Özellikle TIR'ların yakıt depolarına gizlenen uyuşturucular, narkotik dedektör köpekleri ve X-Ray taramalarıyla tespit edildi. Olaylarla ilgili üç ayrı Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatıldı.
Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürüttükleri risk analizi ve hedefleme çalışmaları sonucunda dört ayrı operasyon gerçekleştirdi. Edirne'deki Kapıkule, Hamzabeyli ve İpsala Gümrük Kapıları ile İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen operasyonlarda toplam 459 kilo 599 gram uyuşturucu maddeye el konuldu.
Bakanlığın 4 Kasım 2026 tarihli açıklamasına göre ele geçirilen uyuşturucuların 118 kilo 658 gramını kokain, 325 kilo 941 gramını esrar, 15 kilosunu ise eroin oluşturdu.
KAPIKULE'DE YAKIT DEPOSUNDAN KOKAİN VE ESRAR ÇIKTI
Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, risk analizi kapsamında Kapıkule Gümrük Sahası'na gelen bir aracı şüpheli olarak değerlendirdi. X-Ray taramasına sevk edilen araçta, yakıt deposunda şüpheli yoğunluk tespit edildi.
Bunun üzerine gerçekleştirilen detaylı aramada, 109 paket içerisinde 118 kilo 658 gram kokain ve 32 paket halinde 25 kilo 744 gram esrar ele geçirildi.
HAMZABEYLİ'DE NARKOTİK KÖPEKLERİ 81 KİLO ESRARI BULDU
Hamzabeyli Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen bir TIR, risk değerlendirmesi sonucunda X-Ray taramasına alındı.
Aracın yakıt deposunda belirlenen şüpheli yoğunluk üzerine YAPPA ve ATLAS isimli narkotik dedektör köpekleri eşliğinde arama yapıldı. Köpeklerin tepki vermesiyle detaylı şekilde incelenen yakıt deposunda, 85 paket içerisinde toplam 81 kilo 134 gram esrar bulundu.
İPSALA'DA 219 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ
İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin risk analizi çalışmaları kapsamında Türkiye'ye giriş yapan bir TIR, X-Ray taramasına yönlendirildi.
Tarama sırasında tespit edilen şüpheli yoğunluk üzerine narkotik dedektör köpeği İDA eşliğinde kontrol gerçekleştirildi. Aracın şüpheli bölümünde yapılan detaylı incelemede, 200 paket içerisinde 219 kilo 63 gram esrar ele geçirildi.
İSTANBUL HAVALİMANI'NDA ÜÇ YOLCUNUN BAGAJINDAN EROİN ÇIKTI
Operasyonların bir diğer adresi İstanbul Havalimanı oldu. Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, risk analizi ve hedefleme çalışmaları doğrultusunda Türkiye'ye giriş yapmak üzere olan üç yolcunun bagajlarını kontrol etti.
Yapılan incelemelerde toplam 15 kilo eroin cinsi uyuşturucu madde bulundu.
ÜÇ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINCA SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Ticaret Bakanlığı, uyuşturucu kaçakçılığı başta olmak üzere her türlü kaçakçılık faaliyetiyle mücadelenin havada, karada ve denizde 7 gün 24 saat esasına göre sürdürüldüğünü bildirdi.
Açıklamada, Gümrükler Muhafaza ekiplerinin ileri teknoloji sistemleri, risk analizi çalışmaları ve uzman personeliyle kaçakçılıkla mücadeleye devam ettiği vurgulandı.
Dört ayrı operasyona ilişkin adli soruşturmaların Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı ve İpsala Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğü belirtildi.