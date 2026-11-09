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Mustafa Sarıgül hakkındaki soruşturma dosyası Ankara'ya gönderildi

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İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Mustafa Sarıgül hakkındaki soruşturma dosyası Ankara'ya gönderildi

Yurt içi ve yurt dışında kurulan şirketler üzerinden yüksek miktarda paranın aklandığı iddialarıyla yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkında hazırlanan tahkikat dosyası için yetkisizlik kararı verildi ve dosya Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, yurt içinde ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklanmasına yönelik işlemler yapıldığı, bu paranın yatırım sözleşmelerine uygun kullanılmadığı, suç gelirlerine yasal görünüm kazandırıldığı iddialarına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında milletvekili Mustafa Sarıgül hakkında "suç örgütü kurma", "çocuğun cinsel istismarı", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "nitelikli cinsel saldırı" suçlarından soruşturma yürütülmesi amacıyla hazırlanan tahkikat dosyası hakkında yetkisizlik kararı verildi.

Bu kapsamda dosya Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

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