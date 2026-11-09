Mustafa Sarıgül hakkındaki soruşturma dosyası Ankara'ya gönderildi

Yurt içi ve yurt dışında kurulan şirketler üzerinden yüksek miktarda paranın aklandığı iddialarıyla yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkında hazırlanan tahkikat dosyası için yetkisizlik kararı verildi ve dosya Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.