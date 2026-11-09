İmamoğlu'nun casusluk davasında MİT raporu ortaya çıktı: MI6, CIA ve MOSSAD detayı

Ekrem İmamoğlu'nun da yargılandığı casusluk davasında MİT'in Hüseyin Gün'e ilişkin incelemesi tamamlandı. Mahkemeye sunulan raporda Gün'ün MI6, CIA ve MOSSAD'da görev yapmış isimlerle bağlantılarına dikkat çekildi. Kriptolu haberleşme yöntemleri kullanan Gün'ün profesyonel istihbarat tekniklerine hakim olduğu değerlendirildi.

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davası kapsamında tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ile Hüseyin Gün, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ'ın casusluk suçlamasıyla yargılandığı davada Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) dijital materyallere ilişkin araştırması mahkemeye ulaştı.

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesinin dava konusu bazı elektronik postaların göndericileri ile "ibb.gov.tr" uzantılı sistemlere erişim sağlayan kullanıcıların IP ve güvenlik kayıtlarının tespit edilmesi amacıyla MİT'ten talep ettiği yazıda sanık Hüseyin Gün'ün dijital verilerinde bulunduğu belirtilen ve "ibb.gov.tr" ile ilişkili olduğu ileri sürülen e-posta adresleri, alan adı kullanıcı adları ve şifrelerine yönelik araştırmaya yer verildi.

Yazıda Gün'ün dijital materyallerinin incelendiği ve irtibatlı olduğu yabancı uyruklu kişiler hakkında MİT tarafından araştırma yürütüldüğü kaydedildi.

MI6, CIA VE MOSSAD BAĞLANTISI

Gün'ün yabancı istihbarat servisleriyle bağlantılarına yönelik araştırmada telefon rehberinde İngiltere Dış İstihbarat Servisi (MI6) bünyesinde çeşitli görevlerde bulunmuş kişilerin numaralarına rastlandığı belirtildi.

Rehberde ayrıca İngiltere Savunma Bakanlığına bağlı eski Savunma İstihbaratı Başkan Yardımcısı, eski Savunma ve İstihbarat Genel Direktörü, eski Savunma İstihbaratı Başkanı, eski İngiltere Özel Kuvvetler Komutanı, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatında (CIA) görev yapmış bir istihbarat memuru, ABD merkezli bir istihbarat şirketinin görevlisi, ABD Ulusal İstihbarat Konseyinde görev yapmış eski bir istihbarat analisti ile MOSSAD'ın Dış İlişkiler ve Operasyonel İşbirliğinden sorumlu eski başkan yardımcısına ait telefon numaralarının bulunduğu kaydedildi.

Yazıda, Gün'ün yurt dışında siber güvenlik alanında faaliyet gösteren şirketlerin yetkilileriyle de irtibatlarının bulunduğu ifade edildi.

SEÇİM ANALİZLERİ HAZIRLADI

MİT'in yazısında Gün'ün eski bir CIA çalışanı olduğuna ilişkin açık kaynak bilgisi bulunan Aaron Barr ile birlikte ABD merkezli bir sosyal medya istihbaratı ve siber güvenlik şirketi kurduğu belirtildi.

Bu şirket bünyesinde İBB'ye sunulmak üzere hazırlandığı değerlendirilen 2019 yerel seçimleri, seçim kampanyası yönetimi süreçleri ve sosyal medya tabanlı veri analizi faaliyetlerine ilişkin çeşitli sunum, rapor ve dosyalara rastlandığı kaydedildi.

Dijital materyaller arasında Türkiye'deki halk hareketliliğini ve siyasi tercihleri etkileme amacı taşıdığı belirtilen "X81" isimli yapıya ait ticari nitelikte sunum ve dokümanların da bulunduğu aktarıldı. Bünyesinde ABD ve İngiltere menşeli istihbarat analistlerinin yer aldığı belirtilen yapıya ait belgelerin operasyonlar ve dijital izleme faaliyetlerini konu aldığı ifade edildi.

İSTİHBARAT METODOLOJİLERİNE HAKİM BİR PROFİLİ VAR

MİT'in yazısının değerlendirme bölümünde Hüseyin Gün'ün dijital materyalleri, telefon rehberindeki kişiler, yabancı istihbarat mensuplarıyla irtibatları ve hazırladığı istihbari nitelikteki dokümanların bir bütün olarak incelendiği belirtildi.

Gün'ün basit bir ticari aktörün ötesinde istihbarat metodolojilerine hakim bir profil çizdiği ve devletlerin siyasi süreçlerini manipüle etmeye yönelik faaliyetler içerisinde olduğu değerlendirmesine yer verilen yazıda şu ifadeler kullanıldı:

"Yapılan araştırmalar neticesinde telefon rehberinde yer alan ve aralarında MI6, GCHQ, CIA ve MOSSAD gibi istihbarat servislerinde üst düzey görevlerde bulunmuş, savunma bakanlığı bürokratlığı yapmış ve eski özel kuvvetler bünyesinde çalışmış şahısların bulunduğu geniş bir ağa sahip olduğu görülmüştür. Batılı istihbarat servisleri ve orduları bünyelerinde görev yapmış bu tarz şahısların kamu görevlerinden ayrılmış olsalar dahi, edindikleri tecrübeyi, kurdukları özel şirketler ve sivil irtibat ağları aracılığıyla özel sektöre taşıyarak çalışmalarını sürdürdükleri, devletlerin dış politika ve güvenlik ihtiyaçlarını karşılamaya devam ettikleri bilinmektedir. Bu durum Hüseyin Gün'ün tam da bu profildeki şahıslarla doğrudan ve yoğun bir irtibat içerisinde olduğu ve süreç içerisinde bu ağ üzerinden Türkiye'deki siyasal ve stratejik süreçlere nüfuz etme arayışına girdiğini göstermektedir. Sanık Gün'ün faaliyet metodolojisi incelendiğinde yabancı istihbarat servislerinde görev yapmış şahıslardan edindiği teknik tecrübeyi, kurduğu veya ortak olduğu şirketler üzerinden ticari bir kılıfla ülkemizdeki kamu ve özel sektör bünyesinde sistematik bir irtibat ağı kurmaya çalıştığı değerlendirilmektedir. Gün'ün ayrıca kriptolu haberleşme uygulamalarını, kodlu ve şifreli ifadeleri kullanması gibi hususlardan hareketle profesyonel istihbarat metodolojisine hakim olduğu görülmüştür."

İDDİANAME MİT RAPORU İLE UYUŞUYOR

Yazıda iddianame ve belgeler üzerinde yapılan incelemeler ile Hüseyin Gün'ün irtibatlarının birlikte değerlendirildiği belirtildi. İddianamede yer alan tespitlerin ve bunlara ilişkin değerlendirmelerin MİT'in bulgularıyla uyumlu olduğu kaydedildi.