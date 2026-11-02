Cezaevinde Emir Sarıgül ile İmamoğlu arasında gerginlik iddiası: “Sahtekarsınız lan hepiniz”

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ve ailesinin yurt içinde ve yurt dışında kurdukları şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklandığı, söz konusu paraların yatırım sözleşmelerine uygun kullanılmadığı ve suç gelirlerine yasal görünüm kazandırıldığı iddialarına ilişkin soruşturma sürüyor.

Sabah'tan Batuhan Altıntaş'ın haberine göre Sarıgül, babası Mustafa Sarıgül'ün Yeni Parti'nin kuruluş aşamasında partiye maddi destek sağladığını öne sürerek, genel merkez binasının iç tefrişatı için 250 bin doların Ankara'nın Ümitköy semtindeki bir restoran çıkışında Özgür Özel'e ait aracın arka kısmına bırakıldığını iddia etmişti.

Marmara Cezaevi'nde gerginlik: Sarıgül'den İmamoğlu'na sert sözler | Fotoğraf: A Haber Arşiv

Söz konusu parayı babasının bizzat Özel'in aracına bıraktığını, bu bilgiyi kendisine doğrudan babasının anlattığını belirten Sarıgül, parti otobüsünün ses sisteminin yapılması ve iç tasarımının özel olarak hazırlanması için de 250 bin dolar ya da avro tutarında başka bir ödemenin elden yapıldığını ileri sürmüştü.

Bu ödemenin ise Silivri'de katıldıkları bir duruşmanın ardından gittikleri balıkçı restoranının çıkışında gerçekleştirildiğinin kendisine anlatıldığını ifade etmişti.

CEZAEVİNDE KARŞILAŞTILAR İDDİASI

Emir Sarıgül, verdiği ifadenin ardından bu kez de "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma" suçlaması kapsamında tutuklu bulunduğu Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda yaşandığı öne sürülen tartışmayla gündeme geldi.