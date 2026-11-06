Emir Sarıgül'den üçüncü ifadesi ortaya çıktı: Özel'e verilen para ve lüks hediyelerin belgelerini sunacağım
Kara para aklama soruşturması kapsamında tutuklandıktan sonra ev hapsi şartıyla tahliye edilen Emir Sarıgül’ün, savcılığa verdiği 3'üncü ek ifadenin detayları ortaya çıktı. Babası Mustafa Sarıgül’ün Özgür Özel’e verdiği öne sürülen 350 bin dolarla ilgili konuşan Sarıgül, "Babam paraları ne niyetle verdiğini bana söylemişti. Ancak bu para nereye ne şekilde harcanmıştır bunu en iyi Özgür Özel bilir" dedi. Özel’in hediye atkı polemiğine de yanıt veren Sarıgül, atkının ağustosta değil ekim ayında kredi kartı taksitiyle alındığını ve belgeleri savcılığa sunacağını öne sürdü.
Sarıgül ailesine yönelik yürütülen mal varlığı ve kara para aklama soruşturmasında geçtiğimiz günlerde ev hapsi kararıyla tahliye edilen Emir Sarıgül, savcılığa üçüncü kez ifade verdi.
Emir Sarıgül, Yeni Parti'den istifa eden babası Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, Yeni Parti lideri Özgür Özel'e parça parça toplamda en az 350 bin dolar (araçta 250 bin dolar ve hediye Vakko atkı paketinde 100 bin dolar) verdiğini aktarmıştı. Ayrıca parti otobüsü masrafları için de 250 bin dolar olmak üzere 600 bin doları bulan ödeme yaptığını iddia etmişti.
'BELGELERİNİ SUNACAĞIM'
Sabah Gazetesi'nden Atakan Irmak'ın haberine göre Yeni Parti lideri Özgür Özel, atkı hediyesiyle ilgili Emir Sarıgül'ün "Ağustos ayında babam atkıyla beraber para verip Yeni Parti'ye destek oldu" ifadelerini aktararak, "Ağustos ayında o mağazada atkı satılıyor mu gidip baksınlar" cevabını vermişti.
Sarıgül 3'üncü ifadesinde bu duruma açıklık getirdi. Emir Sarıgül, "Daha önceki ifademde, ben babamın Özgür Özel'e farklı tarihlerde para verdiğini bana söylediğini ifade etmiştim. Özellikle son 100 bin doları ekim ayının ilk haftasında Ankara'da Ümitköy'deki evde verdiğini bana söylediğini beyan etmiştim. Bu atkıları ben İstinye Park'taki mağazadan ekimin ilk haftasında aldırmıştım; olayın ağustos ayı ile hiçbir ilgisi yoktur. Hatta ben bunun harcamasını kredi kartımdan taksitli şekilde yaptım. Buna dair elimdeki belgeleri de sunacağım, bu iftiradan dolayı da ilgili kişilere dava açacağım" dedi.
Özgür Özel'i kastederek, "Bu şahıslar bana Yeni Parti'ye üye olmam ve bağış yapmam için 2-3 kez baskı yaptılar. Ben bunu kabul etmediğim için şu anda intikam duygusu ile bunları söylemektedirler" ifadesini kullandı.