Emir Sarıgül, Yeni Parti 'den istifa eden babası Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül 'ün, Yeni Parti lideri Özgür Özel 'e parça parça toplamda en az 350 bin dolar (araçta 250 bin dolar ve hediye Vakko atkı paketinde 100 bin dolar) verdiğini aktarmıştı. Ayrıca parti otobüsü masrafları için de 250 bin dolar olmak üzere 600 bin doları bulan ödeme yaptığını iddia etmişti.

'BELGELERİNİ SUNACAĞIM' Sabah Gazetesi'nden Atakan Irmak'ın haberine göre Yeni Parti lideri Özgür Özel, atkı hediyesiyle ilgili Emir Sarıgül'ün "Ağustos ayında babam atkıyla beraber para verip Yeni Parti'ye destek oldu" ifadelerini aktararak, "Ağustos ayında o mağazada atkı satılıyor mu gidip baksınlar" cevabını vermişti.

Emir Sarıgül

Sarıgül 3'üncü ifadesinde bu duruma açıklık getirdi. Emir Sarıgül, "Daha önceki ifademde, ben babamın Özgür Özel'e farklı tarihlerde para verdiğini bana söylediğini ifade etmiştim. Özellikle son 100 bin doları ekim ayının ilk haftasında Ankara'da Ümitköy'deki evde verdiğini bana söylediğini beyan etmiştim. Bu atkıları ben İstinye Park'taki mağazadan ekimin ilk haftasında aldırmıştım; olayın ağustos ayı ile hiçbir ilgisi yoktur. Hatta ben bunun harcamasını kredi kartımdan taksitli şekilde yaptım. Buna dair elimdeki belgeleri de sunacağım, bu iftiradan dolayı da ilgili kişilere dava açacağım" dedi.

Özgür Özel'i kastederek, "Bu şahıslar bana Yeni Parti'ye üye olmam ve bağış yapmam için 2-3 kez baskı yaptılar. Ben bunu kabul etmediğim için şu anda intikam duygusu ile bunları söylemektedirler" ifadesini kullandı.