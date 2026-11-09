Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ve çevresine yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılan özel koruma Ömer D., ek ifade verdi. Serbest bırakıldıktan sonra Mustafa Sarıgül tarafından arandığını, avukatının da kendisiyle iletişim kurmak istediğini anlatan özel koruma, Emir Sarıgül’ün üvey evlat muamelesi gördüğünü, evde bir eşya kaybolsa Emir Sarıgül’den şüphelenildiğini anlattı. Mustafa Sarıgül'ün Ömer Sarıgül ile yakın bir ilişkisinin bulunduğunu belirten özel koruma Ömer D., Ömer Sarıgül'ün kavgalı olunan dönemlerde "sus payı" olarak çanta içerisinde Mustafa Sarıgül'den para aldığına şahit olduğunu iddia etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'e yönelik soruşturmada, koruma Ömer D., adli kontrol kararı sonrasında yaşananları detaylandırdı. İlk ifadesinde Mustafa Sarıgül tarafından kendisine yönelik gerçekleştirilen cinsel saldırı eylemlerine rızasının olmadığını vurguladığını belirten Ömer D., bu zamana kadar Sarıgül'ün siyasi gücü ve bağlantılarından korktuğu için sustuğunu beyan etti. Gözaltı kararının ardından adli kontrolle serbest bırakıldığını ifade eden Ömer D., serbest kaldıktan hemen sonra yaşanan yeni bir teması anlattı.

Sabah Gazetesi'nden Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre, Ömer D., "Serbest kaldıktan sonra Mustafa Sarıgül başka bir telefondan beni arayarak benimle konuşmak istedi. Ben de telefonu açıp neden aradığını sordum. Kendisi 'geçmiş olsun' diyerek telefonu kapattı. Bu telefon görüşmemiz WhatsApp üzerinden gerçekleşmiş olup yaklaşık 1 dakika sürdü. Daha sonradan avukatı benimle iletişime geçmek istedi, ben de kendisine cevap vermedim" dedi.

"EMİR'E ÜVEY EVLAT MUAMELESİ"

Mustafa Sarıgül'ün oğulları Ömer Sarıgül ve Emir Sarıgül arasındaki ilişkilere de değinen Ömer D., "Mustafa Sarıgül'ün çocukları arasında Ömer Sarıgül ile yakın ilişkisi mevcuttu. Tabiri caizse Emir Sarıgül her defasında küçük düşürülen, istenmeyen evlat durumundaydı. Mustafa Sarıgül evinde bir şey kaybolduğunda Emir'den şüphelenir, Emir'e üvey evlat yaklaşımında bulunurdu. Ömer Sarıgül'ün ise birçok kez çanta içerisinde Mustafa Sarıgül'den para aldığına şahidim. Bu paralar genellikle Ömer Sarıgül'ün Mustafa Sarıgül ile kavgalı olduğu zaman sus payı olarak verildi" dedi.

"SİZİ İZLEMEK İSTİYORUM"

Ömer D.'nin detaylı ek ifadesinde öne çıkan en kritik başlıklardan biri, Mustafa Sarıgül'ün yakın çevresindeki çalışanlara ve kadrosuna yönelik eylemlerine dair tanıklıkları ve iddiaları oldu. Özel koruma, Mustafa Sarıgül'ün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki özel kalemi olan ve yaklaşık 4-5 yıldır birlikte çalıştıkları E. isimli kadın hakkında detaylı ifadelerde bulundu. E.'nin Sarıgül'ün Ankara'daki evine gelerek sıklıkla yatak odasına girdiğini, burada yaklaşık yarım saat kaldıktan sonra evden ayrıldığını iddia eden Ömer D., makam aracında yaşananlara ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"E. makam arabasında Mustafa Sarıgül'ün yanına oturduğunda Sarıgül tarafından temasa maruz kalırdı. E. çoğu zaman 'Başkanım biri görecek, olmaz' şeklinde serzenişte bulunduğunu hatırlıyorum. Mustafa Sarıgül birkaç kez bana E. ile cinsel birliktelik yaşamam için teklifte bulundu. Mustafa Sarıgül'ün tarafıma 'E. ile ilişki yaşa, sizi izlemek istiyorum' şeklinde söylediğini net olarak belirtebilirim" dedi.

"MEDYA İŞİNE BAKAN KADIN AĞLADI"

Bir dönem Sarıgül'ün medya işlerinden sorumlu olan E.D.'nin cinsel amaçlı temasa maruz kaldığını, daha sonradan ağlayarak Sarıgül ile kavga ettiğini belirten Ömer D., bu kişinin 2021 yılı civarında yaşanan bu olay nedeniyle işten ayrılmak istediğini söyledi. Şişli Meslek Yüksekokulunda çalıştığı belirtilen H.K. isimli kadının ise Sarıgül'ün telefonda bu kişiye, "Ömer ile birlikte ol" dediğini net olarak hatırladığını belirten Ömer D., dönemin Şişli 19 Mayıs Mahallesi Muhtarı ve özel kalem müdürü olan Abdülkadir S.'nin gençlik kamplarında yetkili olduğunu ve çocukları kamptan belediyeye getiren kişi olduğunu anlattı.

ŞİŞLİ BELEDİYESİ FATURALARI VE USULSÜZLÜK İDDİASI

Ömer D.'nin ek ifadesinde kişisel iddiaların ötesinde Sarıgül ailesinin finansal yapılanması, belediye harcamaları ve gayrimenkul varlıklarına dair iddialar da yer aldı. Ömer D., Aynur Aydın'ın Mustafa Sarıgül'ün para işlerini yöneten kritik bir isim ve "kara kutusu" olduğunu belirterek Volkan Aslanbaş'ın da para konularıyla ilgili bilgisinin mevcut olduğunu ifade etti. Sarıgül'ün gayrimenkullerini yöneten kişi olarak İlhami K.'yi işaret eden Ömer D., Ankara'da bulunan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Büyükelçilik binasının tapuda kimin üzerine olduğunu bilmemekle birlikte Mustafa Sarıgül'e ait olduğunu duyduğunu ve binanın tadilat aşamasına bir kez gittiğini söyledi. Belediye dönemine ilişkin iddialarda bulunan Ömer D., Etiler Alkent'te oturan, Belediye Sitesi'nde çalışma ofisi bulunan Alper G.'nin Şişli Belediyesi'ne yüksek faturalar kestiğini öne sürdü. Yapılan işin gerçek değerinin çok az olmasına rağmen Sarıgül ile anlaşılarak yüksek faturalar kesildiği ve belediyenin zarara uğratıldığı iddiasını duyduğunu belirtti.