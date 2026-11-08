Sabah'tan Murathan Yıldırım'ın haberine göre, Kemal Kılıçdaroğlu, yeniden cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağına ilişkin merak edilen soruya kesin bir yanıt verdi. Cumhurbaşkanlığı için bir kez daha yarışmayı düşünmediğini açıklayan CHP lideri Kılıçdaroğlu, partisinin gelecekte kimi aday göstereceğine ilişkin tartışmaları da doğru bulmadığını söyledi.

"Aklınızda CHP'nin adayı olması için düşündüğünüz isimler var mı?" sorusunu yanıtlayan Kılıçdaroğlu, henüz isimler üzerinden değerlendirme yapmanın doğru olmadığını belirtti.

Kılıçdaroğlu, "Bugünden bir cumhurbaşkanlığı tartışması yapmayı hiç doğru bulmam. Ülkenin içinde bulunduğu bu tablo içerisinde bizim kalkıp da sizin ifade ettiğiniz sorunu oturup görüşmemiz gerekirken farklı yerlere kilitlenmeyi doğru bulmuyorum. Bu sorunlara kilitlenmemiz lazım. Bu sorunları çözmek için bir şeyler yapmamız lazım." ifadelerini kullandı.