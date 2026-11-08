Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu çıkışı: Yolsuzluk davasıdır, siyasi değil!
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve belediye başkanlarının siyasi nedenlerle tutuklanmadığını savundu. Belge, bilgi ve tanık bulunması halinde savcıların görevlerinin yolsuzlukla mücadele etmek olduğunu söyledi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı televizyon programında soruları yanıtlarken Ekrem İmamoğlu ve diğer belediye başkanlarına yönelik yargı süreçleri hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
GEREKÇE SİYASİ DEĞİL
Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun siyasi tutuklu olduğu yönündeki değerlendirmeye katılmadığını belirterek, "Tutuklanma gerekçeleri siyasi düşüncesinden ötürü değil, bir siyasi söyleminden ötürü değil; başka nedenlerle tutuklandı ve başka nedenlerle yargılanıyor." dedi. Aynı yaklaşımın diğer belediye başkanları için de geçerli olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Diğer belediye başkanları da siyasi nedenlerle tutuklanmadılar." ifadelerini kullandı.
SAVCILARIN GÖREVİ
Belediyelere yönelik soruşturmaları değerlendirirken yolsuzluk iddialarının araştırılmasına karşı olmadığını vurgulayan Kılıçdaroğlu, belge, bilgi ve tanık bulunması halinde savcıların görevinin yolsuzlukla mücadele etmek olduğunu söyledi.
Kılıçdaroğlu ayrıca yolsuzluk yapanın hangi partiden olduğuna bakılmaksızın hesap vermesi gerektiğini vurguladı. İmamoğlu hakkındaki dosyanın içeriğine ilişkin ayrıntılı bir değerlendirme yapmayan Kılıçdaroğlu, tutuklama gerekçesinin siyasi olmadığını savundu. Açıklamalarında yolsuzluk iddialarının soruşturulmasını meşru gördüğünü, itirazının soruşturmaların partilere göre farklı yöntemlerle yürütülmesine ve tutuklamanın uygulanış biçimine yönelik olduğunu ortaya koydu.