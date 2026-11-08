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Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu çıkışı: Yolsuzluk davasıdır, siyasi değil!

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu çıkışı: Yolsuzluk davasıdır, siyasi değil!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve belediye başkanlarının siyasi nedenlerle tutuklanmadığını savundu. Belge, bilgi ve tanık bulunması halinde savcıların görevlerinin yolsuzlukla mücadele etmek olduğunu söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı televizyon programında soruları yanıtlarken Ekrem İmamoğlu ve diğer belediye başkanlarına yönelik yargı süreçleri hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu çıkışı: Yolsuzluk davasıdır, siyasi değil! - 1

GEREKÇE SİYASİ DEĞİL

Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun siyasi tutuklu olduğu yönündeki değerlendirmeye katılmadığını belirterek, "Tutuklanma gerekçeleri siyasi düşüncesinden ötürü değil, bir siyasi söyleminden ötürü değil; başka nedenlerle tutuklandı ve başka nedenlerle yargılanıyor." dedi. Aynı yaklaşımın diğer belediye başkanları için de geçerli olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Diğer belediye başkanları da siyasi nedenlerle tutuklanmadılar." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu çıkışı: Yolsuzluk davasıdır, siyasi değil! - 2

SAVCILARIN GÖREVİ

Belediyelere yönelik soruşturmaları değerlendirirken yolsuzluk iddialarının araştırılmasına karşı olmadığını vurgulayan Kılıçdaroğlu, belge, bilgi ve tanık bulunması halinde savcıların görevinin yolsuzlukla mücadele etmek olduğunu söyledi.

Kılıçdaroğlu ayrıca yolsuzluk yapanın hangi partiden olduğuna bakılmaksızın hesap vermesi gerektiğini vurguladı. İmamoğlu hakkındaki dosyanın içeriğine ilişkin ayrıntılı bir değerlendirme yapmayan Kılıçdaroğlu, tutuklama gerekçesinin siyasi olmadığını savundu. Açıklamalarında yolsuzluk iddialarının soruşturulmasını meşru gördüğünü, itirazının soruşturmaların partilere göre farklı yöntemlerle yürütülmesine ve tutuklamanın uygulanış biçimine yönelik olduğunu ortaya koydu.

Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu çıkışı: Yolsuzluk davasıdır, siyasi değil! - 3

"ADAY OLMAYACAĞIM"

Sabah'tan Murathan Yıldırım'ın haberine göre, Kemal Kılıçdaroğlu, yeniden cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağına ilişkin merak edilen soruya kesin bir yanıt verdi. Cumhurbaşkanlığı için bir kez daha yarışmayı düşünmediğini açıklayan CHP lideri Kılıçdaroğlu, partisinin gelecekte kimi aday göstereceğine ilişkin tartışmaları da doğru bulmadığını söyledi.

Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu çıkışı: Yolsuzluk davasıdır, siyasi değil! - 4

"Aklınızda CHP'nin adayı olması için düşündüğünüz isimler var mı?" sorusunu yanıtlayan Kılıçdaroğlu, henüz isimler üzerinden değerlendirme yapmanın doğru olmadığını belirtti.

Kılıçdaroğlu, "Bugünden bir cumhurbaşkanlığı tartışması yapmayı hiç doğru bulmam. Ülkenin içinde bulunduğu bu tablo içerisinde bizim kalkıp da sizin ifade ettiğiniz sorunu oturup görüşmemiz gerekirken farklı yerlere kilitlenmeyi doğru bulmuyorum. Bu sorunlara kilitlenmemiz lazım. Bu sorunları çözmek için bir şeyler yapmamız lazım." ifadelerini kullandı.

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