Türkiye ve Irak'tan kritik Terörsüz bölge adımı! Sincar'da PKK'nın varlığına son verilmesi için ortak komite kararı

Türkiye ile Irak, iki ülke arasındaki güvenlik mutabakatı kapsamında Sincar ve Başika-Zilikan yerleşkesine ilişkin önemli kararları duyurdu. İletişim Başkanlığı tarafından paylaşılan Türkiye Cumhuriyeti ve Irak Cumhuriyeti Ortak Basın Açıklaması'nda, Sincar’da devlet otoritesinin tamamen tesis edilmesi ve PKK terör örgütünün bölgedeki varlığına son verilmesi yönündeki sürecin sürdürüleceği belirtildi.