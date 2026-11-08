Türkiye ve Irak'tan kritik Terörsüz bölge adımı! Sincar'da PKK'nın varlığına son verilmesi için ortak komite kararı
Türkiye ile Irak, iki ülke arasındaki güvenlik mutabakatı kapsamında Sincar ve Başika-Zilikan yerleşkesine ilişkin önemli kararları duyurdu. İletişim Başkanlığı tarafından paylaşılan Türkiye Cumhuriyeti ve Irak Cumhuriyeti Ortak Basın Açıklaması'nda, Sincar’da devlet otoritesinin tamamen tesis edilmesi ve PKK terör örgütünün bölgedeki varlığına son verilmesi yönündeki sürecin sürdürüleceği belirtildi.
Açıklamada ayrıca Başika-Zilikan yerleşkesinin Irak Federal Hükümetine kademeli olarak devredilmesi için Türkiye'nin üzerine düşen adımları atmaya başlayacağı ifade edildi.
SİNCAR'DA DEVLET OTORİTESİ VURGUSU
Ortak açıklamada, Türkiye ve Irak makamlarının, iki ülke liderlerinin 23 Eylül 2026 tarihinde vardıkları mutabakat doğrultusunda ortak iradelerini teyit ettiği bildirildi.
Bu kapsamda Irak makamlarının Sincar'da devlet otoritesinin bütünüyle tesis edilmesi ve PKK terör örgütü unsurlarının varlığına son verilmesi yönünde bugüne kadar attığı adımlar takdire şayan olarak nitelendirildi. Açıklamada, söz konusu adımların sürdürülmesi gerektiği vurgulandı.
BAŞİKA-ZİLİKAN YERLEŞKESİ IRAK'A DEVREDİLECEK
Açıklamanın dikkat çeken başlıklarından biri de Başika-Zilikan yerleşkesinin devri oldu.
Türk tarafı, liderler düzeyinde varılan mutabakat uyarınca Başika-Zilikan yerleşkesinin Irak Federal Hükümetine kademeli olarak devredilmesine yönelik üzerine düşen adımları atmaya başlayacağını beyan etti.
ORTAK GÜVENLİK KOORDİNASYON KOMİTESİ FAALİYETE GEÇİRİLECEK
Türkiye ve Irak, PKK terör örgütünün varlığının tamamen sonlandırılmasına yönelik Sincar'da başlayan sürecin ilerleyişini birlikte teyit etmek ve denetlemek amacıyla Ortak Güvenlik Koordinasyon Komitesinin faaliyete geçirilmesine karar verdi.
Daha önce üzerinde mutabık kalınan komitenin, Sincar'daki sürecin müştereken izlenmesi ve denetlenmesi amacıyla çalışması öngörülüyor.