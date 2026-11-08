Toprak kayması sonucu apartmanın bahçe istinat duvarı ve otopark bölümü çökerken, binanın bazı bölümlerinde çatlaklar oluştu.

Samsun'un Atakum ilçesinde meydana gelen toprak kayması sonucu 7 katlı apartmanın istinat duvarı ve otopark bölümü çöktü. (Foto: AA)

7 KATLI APARTMAN TAHLİYE EDİLEREK MÜHÜRLENDİ

İhbar üzerine bölgeye AFAD, Atakum Belediyesi ve polis ekipleri sevk edildi.

AFAD Deprem Risk Azaltma Şube Müdürlüğünden bir jeoloji mühendisi ve bir inşaat mühendisi ile belediye ekipleri bölgede inceleme yaptı.

Olay sonrası Atakum Belediyesi binayı tahliye ederken, bina tedbir amacıyla mühürlendi.

"ÇOK BÜYÜK YARIKLAR OLUŞMUŞTU"

Apartmanın kat maliklerinden Zeynep Güngör, toprak kaymasından iki gün önce bölgede yarıklar oluşmaya başladığını söyledi.

Durumdan haberdar olmasının ardından apartmana geldiğini ve ilgili kurumlara bildirimde bulunduğunu belirten Güngör, "Fotoğraf ve videoları arkadaşlarım bana göndermişti. Hemen geldim. Müteahhitlere ve yapı denetime haber verdik. Çok büyük yarıklar oluşmuştu. Gece AFAD'ı aradım. Belediye ekipleri gece gelip inceleme yaptı" dedi.

"GÖZ GÖRE GÖRE GELDİ MAALESEF"

Gece boyunca bölgeden sesler geldiğini ve bazı apartman sakinlerinin korku nedeniyle evlerinde kalmadığını anlatan Güngör, "Gece 3-5 daire burada kalmadık, korktuk. Yakınlarımızın evinde kaldık çünkü risk büyüktü, sesler geliyordu. Göz göre göre geldi maalesef" diye konuştu.

Güngör, bitişikteki inşaat alanında yapılan kazı çalışmalarının toprak kaymasına neden olduğunu düşündüklerini, daha önce belediye, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile CİMER'e başvurduklarını anlattı.