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Samsun'da toprak kayması! 7 katlı apartmanın istinat duvarı çöktü: 19 hane tahliye edildi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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Samsun'da toprak kayması! 7 katlı apartmanın istinat duvarı çöktü: 19 hane tahliye edildi

Samsun'un Atakum ilçesinde 7 katlı apartmanın bitişiğindeki inşaat alanında meydana gelen toprak kayması paniğe yol açtı. Yağışların etkisiyle yaşanan kaymada binanın istinat duvarı ve otoparkı çökerken, bazı bölümlerde çatlaklar oluştu. 19 haneli apartman tahliye edilerek mühürlendi. Olaydan iki gün önce yarıkların oluştuğunu belirten apartman sakini, "Göz göre göre geldi maalesef" dedi.

Samsun'un merkez Atakum ilçesinde yanındaki inşaat alanında meydana gelen toprak kayması nedeniyle istinat duvarı ve otopark bölümü çöken 7 katlı apartman tedbir amaçlı tahliye edildi.

TOPRAK KAYMASI SONRASI İSTİNAT DUVARI VE OTOPARK ÇÖKTÜ

Alanlı Mahallesi 3422. Sokak'ta bulunan 19 haneli Alan Apartmanı'nın bitişiğindeki inşaat alanında yağışların etkisi ve arazinin eğimli yapısı nedeniyle toprak kayması meydana geldi.

Toprak kayması sonucu apartmanın bahçe istinat duvarı ve otopark bölümü çökerken, binanın bazı bölümlerinde çatlaklar oluştu.

Samsun'un Atakum ilçesinde meydana gelen toprak kayması sonucu 7 katlı apartmanın istinat duvarı ve otopark bölümü çöktü. (Foto: AA)Samsun'un Atakum ilçesinde meydana gelen toprak kayması sonucu 7 katlı apartmanın istinat duvarı ve otopark bölümü çöktü. (Foto: AA)

7 KATLI APARTMAN TAHLİYE EDİLEREK MÜHÜRLENDİ

İhbar üzerine bölgeye AFAD, Atakum Belediyesi ve polis ekipleri sevk edildi.

AFAD Deprem Risk Azaltma Şube Müdürlüğünden bir jeoloji mühendisi ve bir inşaat mühendisi ile belediye ekipleri bölgede inceleme yaptı.

Olay sonrası Atakum Belediyesi binayı tahliye ederken, bina tedbir amacıyla mühürlendi.

"ÇOK BÜYÜK YARIKLAR OLUŞMUŞTU"

Apartmanın kat maliklerinden Zeynep Güngör, toprak kaymasından iki gün önce bölgede yarıklar oluşmaya başladığını söyledi.

Durumdan haberdar olmasının ardından apartmana geldiğini ve ilgili kurumlara bildirimde bulunduğunu belirten Güngör, "Fotoğraf ve videoları arkadaşlarım bana göndermişti. Hemen geldim. Müteahhitlere ve yapı denetime haber verdik. Çok büyük yarıklar oluşmuştu. Gece AFAD'ı aradım. Belediye ekipleri gece gelip inceleme yaptı" dedi.

"GÖZ GÖRE GÖRE GELDİ MAALESEF"

Gece boyunca bölgeden sesler geldiğini ve bazı apartman sakinlerinin korku nedeniyle evlerinde kalmadığını anlatan Güngör, "Gece 3-5 daire burada kalmadık, korktuk. Yakınlarımızın evinde kaldık çünkü risk büyüktü, sesler geliyordu. Göz göre göre geldi maalesef" diye konuştu.

Güngör, bitişikteki inşaat alanında yapılan kazı çalışmalarının toprak kaymasına neden olduğunu düşündüklerini, daha önce belediye, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile CİMER'e başvurduklarını anlattı.

Toprak kaymasının ardından 19 haneli apartman tedbir amaçlı tahliye edilerek mühürlendi. (Foto: AA)Toprak kaymasının ardından 19 haneli apartman tedbir amaçlı tahliye edilerek mühürlendi. (Foto: AA)

İNŞAAT ALANINDAKİ KAZI ÇALIŞMALARI İÇİN ŞİKAYETTE BULUNMUŞLAR

İnşaat alanındaki ruhsat işlemlerine ilişkin idari dava açtıklarını da belirten Güngör, "Aşağıdaki arsada kontrolsüz kazı başlatıldı. Bunun neden olduğu yarıklar ve çatlaklar nedeniyle yaşanabilecekleri belediyeye bildirdik. Başvurularımız ve şikayetlerimiz kayıtlı" ifadelerini kullandı.

"TEMELİN ALTINDA DA BOŞALMALAR OLDU"

Toprak kaymasının ardından apartmanın temelinin altında da boşalmalar oluştuğunu, belediye ekiplerinin tedbir amaçlı binayı boşaltarak mühürlediğini belirten Güngör, şunları kaydetti:

"Üç katlı istinat duvarımız ve otopark kısmımız çöktü. Temelin altında da boşalmalar oldu. Bundan dolayı bina tedbir amaçlı mühürlendi. Tam inceleme yapıldıktan sonra karar verilecek. Bize Atakum Belediyesinden verilen bilgi bu şekilde. Biz de bekliyoruz. Çok şükür cana bir şey gelmedi ama malımızın zarar görmesinden dolayı üzgünüz."

TAHLİYE EDİLEN AİLELER EVLERİNDEN AYRILDI

Apartman sakinlerinin evlerinden ayrıldığını dile getiren Güngör, bazı ailelerin yakınlarının yanına yerleştiğini, kalacak yeri olmayanlar için ise belediye tarafından geçici barınma imkanı sağlanmasını beklediklerini sözlerine ekledi.

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