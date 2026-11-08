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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev COP31'e katılacak

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev COP31'e katılacak

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilecek COP31 İklim Zirvesi'nde yer alacak. 9-20 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek konferansta, iklim değişikliğiyle mücadele ve uluslararası iş birliği başlıkları ele alınacak.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'na (COP31) katılacak.

COP31 DÜNYA LİDERLERİNİ ANTALYA'DA BULUŞTURACAK
9-20 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31), dünya liderleri bir araya gelecek.

Zirvede iklim değişikliğiyle mücadele ve bu alanda uluslararası iş birliğinin geliştirilmesi konuları ele alınacak.

Türkiye COP31e ev sahipliği yapıyorTürkiye COP31e ev sahipliği yapıyor TÜRKİYE COP31'E EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

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