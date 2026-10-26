SİNCAR'DA KONTROLÜN MERKEZİ HÜKÜMETE GEÇMESİ HEDEFLENİYOR

Söz konusu gelişme, Sincar'da güvenlik ve idari kontrolün Irak merkezi hükümeti bünyesinde tesis edilmesi açısından önemli bir aşama olarak değerlendiriliyor. Entegrasyon süreciyle birlikte bölgedeki silahlı yapıların Irak devletinin güvenlik mekanizmasına dahil edilmesi ve Sincar'da merkezi hükümetin otoritesinin güçlendirilmesi hedefleniyor.