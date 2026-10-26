Sincar'da yeni dönem başladı! 2 bin PKK'lı Irak güçlerine katıldı
Irak'ın Sincar bölgesinde güvenlik ve idari kontrolün merkezi hükümete devredilmesi sürecinde önemli bir adım atıldı. Terör örgütü PKK/YBŞ mensubu 2 bin silahlı kişi, düzenlenen törenle Irak güvenlik güçlerine katıldı. Gelişme, bölgenin terör unsurlarından arındırılması sürecinde yeni bir aşama olarak değerlendiriliyor.
Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda yürütülen sürecin bölgesel yansımaları sürerken Irak'ın Sincar bölgesinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Terör örgütü PKK/KCK-YBŞ mensubu 2 bin silahlı kişi, Irak güvenlik güçlerine entegrasyon süreci kapsamında düzenlenen törenle Irak güvenlik güçlerine katıldı.
SİNCAR'DA ENTEGRASYON SÜRECİNDE YENİ ADIM
PKK/KCK-YBŞ mensuplarının Irak güvenlik güçlerine entegrasyonu kapsamında Sincar Dağı'nın en yüksek noktası olan Çelmera'da tören düzenlendi. Törene YBŞ ve Irak hükümeti temsilcileri katılırken entegrasyon sürecine ilişkin ortak bilgilendirme yapıldı.
IRAK HÜKÜMETİNDEN 50 YETKİLİ KATILDI
Irak hükümetini temsilen törene Başbakanlık Ofisi, Irak Ulusal İstihbarat Servisi (INIS) ve Irak Genelkurmay Başkanlığından yaklaşık 50 yetkilinin katıldığı bildirildi.
SİNCAR'DA KONTROLÜN MERKEZİ HÜKÜMETE GEÇMESİ HEDEFLENİYOR
Söz konusu gelişme, Sincar'da güvenlik ve idari kontrolün Irak merkezi hükümeti bünyesinde tesis edilmesi açısından önemli bir aşama olarak değerlendiriliyor. Entegrasyon süreciyle birlikte bölgedeki silahlı yapıların Irak devletinin güvenlik mekanizmasına dahil edilmesi ve Sincar'da merkezi hükümetin otoritesinin güçlendirilmesi hedefleniyor.