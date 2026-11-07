İBB'nin araç kiralama ihalesinde Sayıştay'dan çarpıcı tespit: Bazı araçlarda 3 aylık kira, satın alma bedeline denk
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) 3 milyar 375 milyon 868 bin 924 lira sözleşme bedelli araç kiralama ihalesi, Sayıştay raporuna girdi. Denetimde, binek araçlar dışında kalan bazı araç gruplarının kira bedellerinin piyasa rayiçlerinin çok üzerinde belirlendiği tespit edildi. Raporda yer alan bir örnekte, aylık 496 bin lira kira ödenen aracın ortalama kasko değerinin 1 milyon 493 bin 355 lira olduğu belirtildi. Buna göre aracın üç aylık kira bedeliyle satın alınabileceğine dikkat çekildi.
Sayıştay Başkanlığınca hazırlanan raporda, İBB'nin Kamu İhale Kanunu kapsamında gerçekleştirdiği bazı ihalelerde yaklaşık maliyetlerin hatalı belirlendiğine ilişkin tespitlere yer verildi.
Bu kapsamda, 2026 yılı araç kiralama hizmet alımı ihalesi mercek altına alındı. Toplam 3 milyar 375 milyon 868 bin 924 lira sözleşme bedelli ihalede, binek araçlar dışındaki bazı araç gruplarına ilişkin yaklaşık maliyetlerin piyasa rayiçleriyle uyumsuz ve çok yüksek belirlendiği kaydedildi.
3 AYLIK KİRA BEDELİ ARAÇ FİYATINA DENK GELDİ
Raporda, ihale kapsamında araçların 17 farklı grupta sınıflandırıldığı ve yaklaşık maliyet hesabı için 5 firmadan fiyat araştırması yapıldığı aktarıldı. Fiyat araştırmasına katılan firmalardan birinin aynı zamanda ihaleye istekli olarak katıldığı ve ihaleyi kazandığı belirtildi.
Yapılan incelemede, binek araçlar dışında kalan bazı gruplardaki araçların aylık kira bedelleri ile kasko değerleri arasındaki farkın yalnızca birkaç aylık kira tutarına denk geldiği tespit edildi.
Sayıştay raporunda, 6'ncı gruptaki araçlar örnek gösterildi. Buna göre söz konusu araçların ortalama kasko değeri 1 milyon 493 bin 355 lira olarak hesaplandı. İBB'nin bu araçlar için ödediği aylık kira bedeli ise 496 bin lira oldu.
Raporda, bu hesap üzerinden aracın satın alınması halinde üç aylık kira bedeliyle edinilebileceği belirtilerek şu değerlendirmeye yer verildi:
"Bu durum kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanımı açısından hayatın olağan akışına aykırı bir durum teşkil etmektedir."
SAYIŞTAY'DAN İBB'YE YAKLAŞIK MALİYET ELEŞTİRİSİ
Sayıştay, ihale kapsamında belirlenen yaklaşık maliyetlerin piyasa rayiçlerinin çok üzerinde kaldığını, kiralama bedelleri ile yaklaşık maliyetler arasında gerçekçi bir uyum bulunmadığını değerlendirdi.
İBB'nin denetim tespitlerine verdiği yanıtta yaklaşık maliyetin tanımına ilişkin açıklamalara yer verildiği, ancak rapordaki bulguya yönelik somut bir açıklama yapılmadığı belirtildi.
Raporda, firmalardan alınan fiyatların piyasa rayiçlerini yansıtıp yansıtmadığı kontrol edilmeden yaklaşık maliyet hesabında kullanılmasının mevzuata aykırı olduğu vurgulandı.
Sayıştay, belediyenin ihalelerde araçlara ilişkin yaklaşık maliyetleri piyasa koşullarını yansıtacak şekilde gerçekçi olarak belirlemesi gerektiği sonucuna vardı.