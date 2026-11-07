Bu kapsamda, 2026 yılı araç kiralama hizmet alımı ihalesi mercek altına alındı. Toplam 3 milyar 375 milyon 868 bin 924 lira sözleşme bedelli ihalede, binek araçlar dışındaki bazı araç gruplarına ilişkin yaklaşık maliyetlerin piyasa rayiçleriyle uyumsuz ve çok yüksek belirlendiği kaydedildi.

Yapılan incelemede, binek araçlar dışında kalan bazı gruplardaki araçların aylık kira bedelleri ile kasko değerleri arasındaki farkın yalnızca birkaç aylık kira tutarına denk geldiği tespit edildi.

Raporda, ihale kapsamında araçların 17 farklı grupta sınıflandırıldığı ve yaklaşık maliyet hesabı için 5 firmadan fiyat araştırması yapıldığı aktarıldı. Fiyat araştırmasına katılan firmalardan birinin aynı zamanda ihaleye istekli olarak katıldığı ve ihaleyi kazandığı belirtildi.

(Foto: ahaber.com.tr Arşivi)

Sayıştay raporunda, 6'ncı gruptaki araçlar örnek gösterildi. Buna göre söz konusu araçların ortalama kasko değeri 1 milyon 493 bin 355 lira olarak hesaplandı. İBB'nin bu araçlar için ödediği aylık kira bedeli ise 496 bin lira oldu.

Raporda, bu hesap üzerinden aracın satın alınması halinde üç aylık kira bedeliyle edinilebileceği belirtilerek şu değerlendirmeye yer verildi:

"Bu durum kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanımı açısından hayatın olağan akışına aykırı bir durum teşkil etmektedir."