Fon soruşturmasında 4 tutuklama! Aralarında Enver Usca da bulunuyor
Giriş Tarihi:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere yönelik yürütülen "fon soruşturması" kapsamında aralarında eski SPK Başkanvekili Enver Usca'nın da bulunduğu 4 kişi daha tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması sürüyor.
Soruşturma kapsamında dün adliyeye sevkedilen 6 şüpheliden, aralarında Eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanvekili Enver Usca'nın da bulunduğu 4 kişi tutuklandı. 1 şüpheli hakkında adli kontrol tedbirleri uygulandı. 1 şüpheli de savcılıktan serbest bırakıldı.