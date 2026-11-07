Fon soruşturmasında 4 tutuklama! Aralarında Enver Usca da bulunuyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere yönelik yürütülen "fon soruşturması" kapsamında aralarında eski SPK Başkanvekili Enver Usca'nın da bulunduğu 4 kişi daha tutuklandı.