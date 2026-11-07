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Fon soruşturmasında 4 tutuklama! Aralarında Enver Usca da bulunuyor

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Fon soruşturmasında 4 tutuklama! Aralarında Enver Usca da bulunuyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere yönelik yürütülen "fon soruşturması" kapsamında aralarında eski SPK Başkanvekili Enver Usca'nın da bulunduğu 4 kişi daha tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında dün adliyeye sevkedilen 6 şüpheliden, aralarında Eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanvekili Enver Usca'nın da bulunduğu 4 kişi tutuklandı. 1 şüpheli hakkında adli kontrol tedbirleri uygulandı. 1 şüpheli de savcılıktan serbest bırakıldı.

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