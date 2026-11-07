Her iki tarafın istinafa başvurması üzerine dosyayı Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 28. Hukuk Dairesi inceledi. Daire, erkeğin başvurusunu süresinde yapılmadığı gerekçesiyle reddetti. Kadının başvurusunu ise kısmen kabul ederek lehine hükmedilen nafaka ve tazminat miktarlarını artırdı.

ÇOCUĞUNUN YANINA GİDİP DÖNMEMESİ DE KUSUR SAYILMADI Tarafların kararı temyiz etmesinin ardından dosya Yargıtay 2. Hukuk Dairesine taşındı. Daire, borçlanmanın yanı sıra kadının ortak çocuğunun yanına gidip eve dönmemesine ilişkin değerlendirmeyi de ele aldı.

Erkeğin terk hukuki nedenine dayalı bir boşanma davası açmadığına dikkati çeken Yargıtay, fiili ayrılığın tek başına boşanma nedeni sayılamayacağını belirtti. Bu nedenle kadının çocuğunun yanına giderek eve dönmemesinin de kendisine kusur olarak yüklenemeyeceğini ifade etti.