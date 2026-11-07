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Yargıtay'dan emsal karar: Market borcu kadına kusur sayılamaz!

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DHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Yargıtay'dan emsal karar: Market borcu kadına kusur sayılamaz!

Yargıtay 2'nci Hukuk Dairesi, boşanma davasında, eşinin evin ihtiyaçlarını karşılamaması nedeniyle markete ve tuhafiye dükkanına borç yapan kadının bu davranışının kusur sayılamayacağına hükmetti. Yüksek Mahkeme, erkeğin ağır kusurlu olduğuna hükmederek kadın lehine verilen kararı onadı.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, bir boşanma davasında eşinin evin ihtiyaçlarını karşılamaması üzerine markete ve tuhafiye dükkanına borçlanan kadının bu davranışının kusur sayılamayacağına hükmetti. Daire, kadına ödenecek nafaka ve tazminat miktarlarının artırılmasına ilişkin istinaf kararını oy birliğiyle onadı.

Yargıtay'dan emsal karar: Market borcu kadına kusur sayılamaz! - 1

Dosyada erkeğin evin ihtiyaçlarını karşılamadığının sabit olduğunu belirten Yargıtay, bu koşullarda yapılan borçlanmanın kadına kusur olarak yüklenemeyeceğini vurguladı.

Yargıtay'dan emsal karar: Market borcu kadına kusur sayılamaz! - 2

İLK DERECE MAHKEMESİ ERKEĞİ AĞIR, KADINI AZ KUSURLU BULDU

Karabük 1. Aile Mahkemesinde görülen davada eşler, karşılıklı boşanma talebinde bulundu. Yargılama sırasında kadının Alanya'da yaşayan ortak çocuklarının yanına giderek eve dönmemesi ve market ile tuhafiye dükkanına borçlanması, boşanmaya neden olan olaylar kapsamında değerlendirildi. Mahkeme, erkeği ağır, kadını ise az kusurlu buldu.

Yargıtay'dan emsal karar: Market borcu kadına kusur sayılamaz! - 3

Her iki tarafın istinafa başvurması üzerine dosyayı Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 28. Hukuk Dairesi inceledi. Daire, erkeğin başvurusunu süresinde yapılmadığı gerekçesiyle reddetti. Kadının başvurusunu ise kısmen kabul ederek lehine hükmedilen nafaka ve tazminat miktarlarını artırdı.

Yargıtay'dan emsal karar: Market borcu kadına kusur sayılamaz! - 4

ÇOCUĞUNUN YANINA GİDİP DÖNMEMESİ DE KUSUR SAYILMADI

Tarafların kararı temyiz etmesinin ardından dosya Yargıtay 2. Hukuk Dairesine taşındı. Daire, borçlanmanın yanı sıra kadının ortak çocuğunun yanına gidip eve dönmemesine ilişkin değerlendirmeyi de ele aldı.

Yargıtay'dan emsal karar: Market borcu kadına kusur sayılamaz! - 5

Erkeğin terk hukuki nedenine dayalı bir boşanma davası açmadığına dikkati çeken Yargıtay, fiili ayrılığın tek başına boşanma nedeni sayılamayacağını belirtti. Bu nedenle kadının çocuğunun yanına giderek eve dönmemesinin de kendisine kusur olarak yüklenemeyeceğini ifade etti.

Yargıtay'dan emsal karar: Market borcu kadına kusur sayılamaz! - 6

Yargıtay, boşanmaya neden olan olaylarda erkeğin ağır, kadının az kusurlu olduğu değerlendirmesiyle nafaka ve tazminat artışını içeren istinaf kararını oy birliğiyle onadı.

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