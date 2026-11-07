Yargıtay'dan emsal karar: Market borcu kadına kusur sayılamaz!
Yargıtay 2'nci Hukuk Dairesi, boşanma davasında, eşinin evin ihtiyaçlarını karşılamaması nedeniyle markete ve tuhafiye dükkanına borç yapan kadının bu davranışının kusur sayılamayacağına hükmetti. Yüksek Mahkeme, erkeğin ağır kusurlu olduğuna hükmederek kadın lehine verilen kararı onadı.
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, bir boşanma davasında eşinin evin ihtiyaçlarını karşılamaması üzerine markete ve tuhafiye dükkanına borçlanan kadının bu davranışının kusur sayılamayacağına hükmetti. Daire, kadına ödenecek nafaka ve tazminat miktarlarının artırılmasına ilişkin istinaf kararını oy birliğiyle onadı.
Dosyada erkeğin evin ihtiyaçlarını karşılamadığının sabit olduğunu belirten Yargıtay, bu koşullarda yapılan borçlanmanın kadına kusur olarak yüklenemeyeceğini vurguladı.
İLK DERECE MAHKEMESİ ERKEĞİ AĞIR, KADINI AZ KUSURLU BULDU
Karabük 1. Aile Mahkemesinde görülen davada eşler, karşılıklı boşanma talebinde bulundu. Yargılama sırasında kadının Alanya'da yaşayan ortak çocuklarının yanına giderek eve dönmemesi ve market ile tuhafiye dükkanına borçlanması, boşanmaya neden olan olaylar kapsamında değerlendirildi. Mahkeme, erkeği ağır, kadını ise az kusurlu buldu.