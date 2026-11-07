Görüşmeye kendisinin yanı sıra danışman Aytaç Ülkebaş ve İBB İmar Daire Başkanı Gürkan Akgün'ün katıldığını ifade etti. Odaya girdiğinde 8 aydır bekletilmelerinin sebebini sert bir dille sorduğunu, Gürkan Akgün'ün ise incelemelerin devam ettiğini söylediğini belirtti. Görüşme sırasında Gürkan Akgün'ün kendisine doğrudan "yardım yapıp yapamayacağını" sorduğunu, kendisinin ise halka açık bir şirket olduklarını belirterek ilk başta bunu reddettiğini dile getirdi.



'KREŞ YAPAR MISIN?' TEKLİFİ

Yardım teklifine karşı çıkmasının ardından konunun hemen kreş yapımına geldiğini belirten Fırat, Gürkan Akgün'ün seçim vaatleri arasında kreşler bulunduğunu ve bunları yapmak zorunda olduklarını söylediğini aktardı. Resmi protokol yapılması şartıyla devletimize bağış olarak kreş yapabileceklerini ifade ettiğini belirtti. Akgün'ün yeni bir yer bulup kreş yapmanın 1 yıl süreceğini söyleyerek, mevcut devam eden tip projelerden birini protokol karşılığı üstlenmelerini istediğini kaydetti.

Görüşme sırasında projenin toplam inşaat alanına bakılarak her bir kreşin maliyetinin 15 milyon TL olarak belirlendiğini ve bu şekilde anlaşıldığını savundu. Tüm diretmelerimize rağmen istenilen meblağı vermek zorunda kaldık. Binlerce çalışanı olan sorumluluk sahibi bir şirket olduklarını ve önlerine çıkarılan bürokratik engellere karşı haklı olarak tepki gösterdiğini belirterek şikayetini yineledi.