İBB’den Beşiktaş'taki projeye kreş şartıyla silüet onayı! 8 ay kilitlediler 15 milyon istediler
İstanbul Silivri’de görülen "İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü" davasının üçüncü duruşmasında hâkim karşısına çıkan Pasifik Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Abdülkerim Fırat, İBB yönetiminin Beşiktaş’taki projelerinin silüet onayını 1 yıl boyunca kasıtlı olarak beklettiğini öne sürdü. Fırat, dönemin İBB İmar Daire Başkanı Gürkan Akgün’ün ruhsat onayını vermek için seçim vaadi olan kreş projelerinden birini üstlenmelerini şart koştuğunu belirterek, "Tüm diretmelerimize rağmen 15 milyon lira vermek zorunda kaldık" dedi.
İstanbul Silivri'de görülmekte olan İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasının üçüncü celsesinde Pasifik Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Abdülkerim Fırat müşteki sıfatıyla hakim karşısına çıktı. Şikayetini yineleyen ve davaya katılma talebinde bulunan Fırat, Beşiktaş'taki projelerinin silüet onayı ve ruhsat süreçlerinde yaşadıkları mağduriyeti mahkemede tek tek anlattı. Bu durumun kanunda yeri olmadığını vurgulayan Fırat, İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Gürkan Akgün'ün projeye onay vermek için 15 milyon TL maliyetli kreş yapımını şart koştuğunu söyledi.
MİLYONLARCA METREKARE İŞ YAPTIK
Sabah Gazetesi'nden Batuhan Altınbaş'ın haberine göre Fırat, Beşiktaş Belediyesi'nden ruhsatı aldıkları halde önlerine hiç beklemedikleri bir "silüet onayı" şartının çıkarıldığını belirtti. Fırat, Ankara'da ve Türkiye'nin farklı yerlerinde milyonlarca metrekarelik projeler hayata geçirdiklerini, ancak İstanbul'da ilk defa böyle bir uygulamayla karşılaştıklarını ifade etti.
Beşiktaş Belediyesi'nden ruhsat alındıktan sonra projenin usulen İBB'ye silüet onayı için gönderildiğini öğrendiklerini belirten Fırat, teknik ve hukuki incelemesi kısa sürmesi beklenen silüet onayının İBB tarafından tam 8 ay ile 1 yıl arasında bekletildiğini vurguladı. Fırat; şantiyeyi kurduklarını, teknik personele maaş ödediklerini ve reklamlar çıktıklarını ancak İBB'de muhatap bulamadıkları için büyük bir çıkmaza girdiklerini kaydetti. Sorun çözülmeyince holdingin imar danışmanı Aytaç Ülkebaş aracılığıyla dönemin İBB İmar Daire Başkanı Gürkan Akgün'den randevu alındığını belirten Fırat, Saraçhane binasındaki makam odasında gerçekleşen görüşmenin detaylarını paylaştı.