Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasında tanık olarak dinlenen Selman Narman, Kültür A.Ş. tarafından gerçekleştirilen bazı ihalelere ilişkin dikkat çeken iddialarda bulundu.

Duruşmada da Kültür A.Ş. tarafından gerçekleştirilen açık hava reklam alanları ihaleleri, konsept tasarım işleri ve organizasyon kapsamındaki bazı işlemler hakkında beyanda bulunan Narman, özellikle açık hava reklam alanları ihalelerine dikkat çekti.

"Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü" davasının üçüncü duruşmasının üçüncü oturumunda tanık Selman Narman dinlendi. İddianamede yer alan ifadesinde Kültür A.Ş.'de avukat olarak ihale biriminde görev yaptığını belirten Narman, sözleşmelerin ve ihale evraklarının hazırlanması süreçlerinde çalıştığını, bazı usulsüz iş ve işlemlere bizzat şahit olduğunu ifade etmişti.

Narman, ihalelerin alınmasının ardından eski Kültür A.Ş. Genel Müdürü sanık Serdal Taşkın tarafından bir toplantıya çağrıldığını anlattı. Toplantıda Genel Müdür Yardımcısı Doğan Hamit Doğruer'in de bulunduğunu belirten Narman, telefonlarının alınarak salonun diğer tarafındaki çekmeceye bırakıldığını söyledi.

"Bunlar kazananı ve ihale bedeli önceden belli olan ihalelerdir. Formalite olarak yapılan ihalelerdir. Bu belirlemeleri Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun yapar. Bunu ben kendi beyanımla değil, amirlerimin talimat aktarımlarıyla biliyorum."

Bu ihalelerin Kültür A.Ş. tarafından İBB'den ve Medya A.Ş.'den alındığını, daha sonra bölümlere ayrılarak alt firmalara verildiğini anlatan Narman, şu ifadeleri kullandı:

Toplantıda yaşananları anlatan Narman, şu beyanda bulundu:

"Önce telefonlarımızı aldı ve salonun diğer yüzündeki çekmeceye bıraktı. Sonra gelip yerine oturdu ve 'Evet arkadaşlar, Saraçhane'ye gidiyoruz, nihayet karar verildi, alt ihalelere başlıyoruz' dedi. İhalelerin kaç bölüm harcanacağı, hangi bölümün hangi firmaya verileceği ve bedelinin ne olacağına dair bilgileri paylaştı. Sonrasında da alt dosyaların hazırlanması talimatını verdi. İhaleleri bu şekilde hazırlamış olduk."

MÜFETTİŞ İFADELERİNİN TEK TİP İMZALATILDIĞINI ÖNE SÜRDÜ Tanık Narman, müfettişlere verilen ifadelerin tamamının tek tip olarak imzalatıldığını iddia etti.

"İmzalamayanların sonuçlarına katlanacağı" yönünde talimat bulunduğunu söyleyen Narman, süreci Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Doğan Hamit Doğruer' in yürüttüğünü belirtti.

Narman, söz konusu talimatın Doğruer'e iştirakler koordinasyon biriminden geldiğini bildiğini ifade ederek, "Doğan Hamit Doğruer gelen talimatı uygulamıştır" dedi.

"USULSÜZ İŞLERE BULAŞTIRILMAKTAN RAHATSIZLIK DUYDUM"

Kendisinin gönderdiği bir e-postaya ilişkin de açıklama yapan Narman, söz konusu mesajın görevde yükselme talebiyle ilgili olmadığını söyledi. Narman, e-postayı usulsüz olduğunu öne sürdüğü işlemlere dahil edilmekten duyduğu rahatsızlığı dile getirmek amacıyla gönderdiğini belirtti.

Görev yeri değişikliği talep ettiğini anlatan Narman, şu ifadeleri kullandı:

"Bu e-posta incelendiğinde aslında bugünlere delil oluşturduğu görülecektir. Yapılan o usulsüz işlere ve bunlara bulaştırılmış olmaktan dolayı duyduğum rahatsızlığı dile getirdiğim bir e-postadır. Bir terfi değil o, görev yeri değişikliği istedim. Çünkü bu işlere bulaştırılmaktan kurtulmak için Müze Müdürlüğüne geçmeyi talep ettim."

MURAT ONGUN İÇİN "BAŞKANDAN SONRAKİ İKİNCİ ADAM" DEDİ

Selman Narman, duruşmada kendisine yöneltilen bir soru üzerine tutuklu sanık Murat Ongun hakkında da değerlendirmede bulundu.

Narman, Ongun'un belediye içerisindeki konumuna ilişkin, "Murat Ongun hakkında bütün belediye camiasında olan bilgi şudur, başkandan sonraki ikinci adamdır. Bu kadar basit olay aslında" ifadelerini kullandı.