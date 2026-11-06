Mekke Paktı TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan Arasında Ortak Savunma İçin Mekke Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke İttifakı Anlaşması AK Parti, MHP ve CHP'nin desteğiyle Genel Kurulda kabul edildi.

279 kabul, 119 ret toplam 398 oy kullanıldı. Ülkeler, anlaşmanın yürürlüğe girmesini takip eden ilk 10 yıl içinde anlaşmadan ayrılamayacak. 10 yılın ardından ise en az 3 ay önceden yazılı bildirimde bulunarak çekilme hakkını kullanabilecek.

ORTAK HAREKET EDİLECEK

Buna göre üç ülke, 'birbirlerinin toprak bütünlüklerinin ve uluslararası alanda tanınan sınırlarının ihlal edilemezliğinin sağlanması ve korunması' için iş birliği yapacak. Eğer 'taraflardan birinin toprak bütünlüğü, egemenliği ve uluslararası alanda tanınan sınırları tehdit edilir ya da tehlikeye düşerse' bu tehlikelerin bertaraf edilmesi için üç ülke birlikte hareket edecek.

SALDIRI HERKESE YAPILMIŞ SAYILACAK

Bir ülkeye yönelik dış kaynaklı bir silahlı saldırı, tüm ülkelere yapılmış kabul edilecek. Saldırıya uğrayan ülkeye anlaşmaya taraf diğer ülkeler, karşılıklı yardım imkânlarının tamamını kullanarak destek verecek.

SİLAHLI KUVVETLER ARASINDA İŞ BİRLİĞİ

Üç ülke savunma, savunma sanayii ve güvenlik alanlarında yakın iş birliği yapacak. Silahlı kuvvetler arasındaki ilişkiler güçlendirilecek. Savunma kurumları arasında karşılıklı personel değişimi, ortak eğitim programları ve tatbikatlar gerçekleştirilecek.

ORTAK KOMİTE KURULACAK

Ülkeler, uluslararası güvenlik konularında düzenli olarak istişarelerde bulunacak. Dışişleri bakanları, savunma bakanları ile genelkurmay başkanlarından oluşan 'Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi' kurulacak. Komitenin sekretaryası Suudi Arabistan'da olacak. Komite, yılda en az iki kez toplanacak. Liderler ise gerekli görülmesi halinde yılda bir kez bir araya gelebilecek.

İSTİHBARAT PAYLAŞILACAK

Ülkeler, karşılıklı istihbarat paylaşımında bulunacak. Gizlilik dereceli bilgi ve belgeler; taraflar dışındaki bir devlet, şirket ya da kişiyle paylaşılamayacak.

SİLAH VE MÜHİMMAT DESTEĞİ

Barışta, savaşta ve diğer olağanüstü durumlarda; silah, mühimmat, yakıt, yedek parça ve diğer teçhizat dahil olmak üzere karşılıklı lojistik destek sağlanacak. Anlaşmanın hükümlerinin uygulanması için gerektiğinde yeni yasal düzenlemeler de yapılacak. Anlaşma kapsamında üç ülke, terörle mücadele konusunda da iş birliği yapacak.