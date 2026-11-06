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Bakan Fidan'dan kritik temas! KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile görüştü

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Bakan Fidan'dan kritik temas! KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile görüştü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bir araya geldi. Görüşmede Türkiye ile KKTC arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra Kıbrıs meselesindeki son gelişmeler masaya yatırıldı.

Bakan Fidan, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile görüştü.
HANGİ KONULAR ELE ALINDI?
Diplomatik kaynaklar, görüşmede Türkiye ile KKTC arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra Kıbrıs meselesindeki son gelişmelerin ele alındığını aktardı.
Bakan Fidan'ın KKTC'deki temasları kapsamında Başbakan Ünal Üstel ve Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile de bir araya gelmesi bekleniyor.

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#Tufan Erhürman #Dışişleri Bakanı Fidan
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