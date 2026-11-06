Bakan Fidan'dan kritik temas! KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile görüştü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bir araya geldi. Görüşmede Türkiye ile KKTC arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra Kıbrıs meselesindeki son gelişmeler masaya yatırıldı.