Bakan Fidan’dan Atlanta’da kritik temas! Almanyalı mevkidaşıyla görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 31 Ekim 2026’da ABD’nin Atlanta kentinde düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile bir araya geldi. Görüşmede İstanbul’daki 4+4 Toplantısı’nın sonuçları değerlendirilirken Rusya-Ukrayna savaşı, Gazze’deki insani kriz ve Lübnan’daki gelişmeler masaya yatırıldı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, uluslararası diplomasi trafiğini sürdürüyor. Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı için bulunduğu Atlanta'da Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile görüştü.
MASADA 4+4 TOPLANTISI VE BÖLGESEL KRİZLER VAR
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede İstanbul'da düzenlenen 4+4 Toplantısı'nın sonuçları değerlendirildi.
Diplomatik temasın gündeminde Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı sona erdirmeye yönelik çabalar da yer aldı.
GAZZE VE LÜBNAN DA GÜNDEMDE
Görüşmede Gazze'de giderek ağırlaşan insani durum ve Lübnan'daki son gelişmeler de ele alındı. Türkiye ile Almanya arasındaki diplomatik temaslarda bölgesel gelişmelerin değerlendirilmesi öne çıktı.
#G20 Dışişleri Bakanları #Hakan Fidan