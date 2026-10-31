Bakan Fidan’dan Atlanta’da kritik temas! Almanyalı mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 31 Ekim 2026’da ABD’nin Atlanta kentinde düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile bir araya geldi. Görüşmede İstanbul’daki 4+4 Toplantısı’nın sonuçları değerlendirilirken Rusya-Ukrayna savaşı, Gazze’deki insani kriz ve Lübnan’daki gelişmeler masaya yatırıldı.