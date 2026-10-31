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Bakan Fidan'dan diplomasi trafiği! Meksikalı mevkidaşı Alvarez ile görüştü

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Bakan Fidan'dan diplomasi trafiği! Meksikalı mevkidaşı Alvarez ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Atlanta kentinde düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında Meksika Dışişleri Bakanı Roberto Velasco Alvarez ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği ABD'de temaslarını sürdürüyor.

Bakan Fidan, Georgia eyaletindeki Atlanta kentinde düzenlenen toplantı marjında Meksika Dışişleri Bakanı Roberto Velasco Alvarez ile bir araya geldi.

Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra küresel ve bölgesel alandaki gelişmeler ele alındı.

Bakan Fidan Almanyalı mevkidaşıyla görüştüBakan Fidan Almanyalı mevkidaşıyla görüştü BAKAN FİDAN ALMANYALI MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞTÜ

#Hakan Fidan #Roberto Velasco Alvarez
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