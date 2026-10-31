Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Atlanta kentinde düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında Meksika Dışişleri Bakanı Roberto Velasco Alvarez ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği ABD'de temaslarını sürdürüyor.

Bakan Fidan, Georgia eyaletindeki Atlanta kentinde düzenlenen toplantı marjında Meksika Dışişleri Bakanı Roberto Velasco Alvarez ile bir araya geldi.



Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra küresel ve bölgesel alandaki gelişmeler ele alındı.