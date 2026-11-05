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Ankara ile Tahran arasında kritik temas! Hakan Fidan, Erakçi ile görüştü

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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Ankara ile Tahran arasında kritik temas! Hakan Fidan, Erakçi ile görüştü

Türkiye'nin diplomasi trafiği sürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmenin ana gündemini İran ile ABD arasında devam eden müzakere süreci oluşturdu.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan ile Erakçi telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, İran ile ABD arasında devam eden müzakere süreci ve diğer bölgesel gelişmeler ele alındı.

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