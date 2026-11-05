Başkan Erdoğan'dan fon soruşturması açıklaması: "Haksız kazanç sağlayan hesabını verecek"

Başkan Erdoğan, "Bu konuda gerekli yol haritasını oluşturduk, gerekli talimatları verdik. Yol haritasına göre her kurum kendi görevini yerine getiriyor. Yani buradan daha önce yaptığım açıklamalarda da söylediğim gibi herhangi bir taviz vermemiz mümkün değil. Gerek mevzuat gerek idari tedbirler gerek yargı süreçleri hepsi yakın takibimizde. Rüşvet, usulsüzlük, suistimal, bütün bunlar tek tek ortaya çıkartılıyor. Tabii bir gerçek var? Nedir bu gerçek? bakıyorsunuz hiç ummadığınız insanlar, bu işlerin içerisine girmişler. Yargı bunları tespit ediyor ve gerekeni yapıyor." diye konuştu.

Başkan Erdoğan, Güney Kore dönüşü uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu. (Fotoğraf: A Haber arşiv)

"İHTİYAÇ DUYULAN ADIMLAR ATILIYOR"

Fon soruşturması kapsamında Devlet Denetleme Kurumu'nu görevlendirdiğini hatırlatan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Biliyorsunuz Devlet Denetleme Kurulu'nu görevlendirdim. Onlar da kendi incelemelerini yürütüyor. Oradan çıkacak netice de çok çok önemli. Cevdet Bey Başkanlığındaki Fon Koordinasyon Kurulumuz, düzenli ve sık aralıklarla toplanıyor. Kurul'da alınan kararlar çerçevesinde ödemeler konusunda, ihtiyaç duyulan adımlar atılıyor. Olağan tasfiyelerin ardından, biliyorsunuz, geçen hafta cuma günü itibarıyla olağanüstü tasfiyelerde ödemeler başladı. Güvence verildiği gibi, bu ödemeler aralıksız yapılıyor" dedi.

"SERMAYE PİYASALARIMIZI BU MİKROPTAN TEMİZLEYECEĞİZ"

"Kamu kaynağı kullanılmadan bu sürecin yönetilmesi temel prensibimiz" diyen Başkan Erdoğan, "Altını çizerek söylüyorum, kamu kaynağı kullanımı burada söz konusu değil. Tam aksine herkes fonla ilgili ödemesi gerekeni ödeyecek, tasfiyeler yapılacak ve tahsilatlar gerçekleştikten sonra da gerekli olan yerlere ödemeler gerçekleştirilecek. Aziz milletim şunu çok iyi bilsin ki; Haksız kazanç sağlayan, sermaye piyasalarını manipüle eden veya bunlara çanak tutan kim varsa, bunun hesabını verecek. Sermaye piyasalarımızı bu mikroptan temizleyecek, inşallah her açıdan daha sağlıklı bir yapıya kavuşturacağız." açıklamasını yaptı.