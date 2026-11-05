İstanbul'un 1600 yıllık mirası Londra'da: Büyük Saray mozaikleri ilk kez şehir dışında sergilenecek
İstanbul'un yaklaşık 1600 yıllık tarihini ve iki imparatorluğa başkentlik yaptığı dönemin kültürel mirasını anlatan “Konstantinopolis'ten İstanbul'a: Bir Şehir, İki İmparatorluk” sergisi, Londra'daki Victoria and Albert Müzesi'nde sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. 7 Kasım 2026-9 Mayıs 2027 tarihleri arasında ziyaret edilebilecek sergide 200'ü aşkın eser yer alacak.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sergiyi ziyaret ederek çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'un asırlara yayılan sanat ve kültür mirasının Londra'da dünya ile buluştuğunu belirtti.
Bakanlığın koordinasyonunda müze ve kurumların da eserleriyle katkı sunduğu serginin, İstanbul'un Bizans ve Osmanlı dönemlerindeki yaklaşık 1600 yıllık tarihini uluslararası ziyaretçilere aktaracağını kaydeden Ersoy, Türkiye'nin kültürel zenginliğini dünyaya tanıtmayı sürdüreceklerini ifade etti.
BÜYÜK SARAY MOZAİKLERİ İLK KEZ İSTANBUL DIŞINDA
Serginin en dikkat çekici bölümlerinden birini Bizans dönemine ait Büyük Saray mozaikleri oluşturuyor. 1935 yılındaki arkeolojik kazılarda ortaya çıkarılan 6. yüzyıla ait mozaikler, keşfedilmelerinden bu yana ilk kez İstanbul dışında sergilenecek.
Bakan Ersoy, mozaiklerin sergide yer almasının önemine dikkati çekerek, "Büyük Saray mozaiklerinin, keşfedilmelerinden bu yana ilk kez İstanbul dışında sergilenecek olması bu buluşmaya ayrı bir anlam katıyor." ifadelerini kullandı.
Seçkide ayrıca Topkapı Sarayı koleksiyonundan II. Selim'e ait 16. yüzyıl kaftanı, Gentile Bellini'nin Fatih Sultan Mehmed portresi ve Osman Hamdi Bey'in "Gezintide Kadınlar" tablosu da bulunuyor.
TÜRKİYE'DEN VE DÜNYADAN KOLEKSİYONLAR BULUŞUYOR
Koç Holding iş birliği ve Huo Family Foundation desteğiyle hazırlanan sergi, Victoria and Albert Müzesi koleksiyonlarının yanı sıra Türkiye, Birleşik Krallık ve farklı ülkelerden ödünç alınan eserleri bir araya getiriyor.
Kültür ve Turizm Bakanlığının koordinasyonunda, Bakanlığa ve Cumhurbaşkanlığı Millî Saraylar Başkanlığına bağlı müze ve kurumlardan da sergiye eserler gönderildi. Türkiye'den katkı sunan kurumlar arasında Topkapı Sarayı Müzesi, İstanbul Arkeoloji Müzeleri, Türk ve İslam Eserleri Müzesi, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, Ayasofya Tarihi Müzesi Müdürlüğü, Harbiye Askerî Müzesi, Sadberk Hanım Müzesi ve Yapı Kredi Koleksiyonu bulunuyor.
British Museum, British Library, National Gallery, Vatikan Müzeleri, Benaki Müzesi ve Venedik San Marco Hazinesi de sergiye eserleriyle katkı sağlayan uluslararası kurumlar arasında yer alıyor.