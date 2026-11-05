Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sergiyi ziyaret ederek çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'un asırlara yayılan sanat ve kültür mirasının Londra'da dünya ile buluştuğunu belirtti.

Bakanlığın koordinasyonunda müze ve kurumların da eserleriyle katkı sunduğu serginin, İstanbul'un Bizans ve Osmanlı dönemlerindeki yaklaşık 1600 yıllık tarihini uluslararası ziyaretçilere aktaracağını kaydeden Ersoy, Türkiye'nin kültürel zenginliğini dünyaya tanıtmayı sürdüreceklerini ifade etti.