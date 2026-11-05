Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan mesajı: 8 Kasım'da ziyaret etmeyi planlıyorum

Başkan Erdoğan, Güney Kore dönüşü uçakta Türkiye-Azerbaycan hattındaki ilişkilere dair net mesajlar verdi. 8 Kasım Zafer Günü'nde fevkalade bir durum yaşanmaması halinde Azerbaycan'ı ziyaret etmeyi planladığını belirten Erdoğan, iki ülke arasındaki kardeşlik bağının aşamayacağı hiçbir engel olmadığını vurguladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerinde kriz yaşandığı yönündeki yorumlara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, fevkalade bir durum yaşanmaması halinde 8 Kasım Zafer Günü dolayısıyla Azerbaycan'ı ziyaret etmeyi planladığını açıkladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmeleri yaptığını belirten Başkan Erdoğan, İstihbarat Başkanı ve Dışişleri Bakanı'nı da Azerbaycan'a gönderdiğini ifade etti. İki ülke arasındaki temasların telefon diplomasisiyle sürdüğünü kaydeden Erdoğan, eşler arasında da görüşmeler yapıldığını söyledi.

"TÜRKİYE VE AZERBAYCAN KARDEŞLİĞİNİN AŞAMAYACAĞI HİÇBİR ENGEL YOKTUR"

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin klasik diplomatik temasların çok ötesinde olduğunu vurgulayan Başkan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"8 Kasım'da Azerbaycan'ın Zafer Günü var. Ben de, fevkalade bir durum söz konusu olmazsa, 8 Kasım günü bir Azerbaycan ziyareti yapmayı düşünüyorum. İnşallah bu ziyaret vesilesiyle de gerekli adımları atma imkânımız olur. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev ile zaten telefon görüşmelerimi yaptım. Tabii bu arada gerek İstihbarat Başkanı'mı gerek Dışişleri Bakanı'mı Azerbaycan'a gönderdim. Ayrıca bir telefon diplomasisi yine bu arada gerek İlham Bey ile gerekse eşler arasında yapıldı, yapılıyor. 8'indeki Zafer Günü'ne onlar da çok önem veriyorlar. Her zaman söylüyorum, bizim Azerbaycan'la ilişkilerimiz, klasik diplomatik temasların çok ötesindedir. İki ülkenin kopmaz bağı ortak tarihimizin, kültürümüzün, kaderimizin ve inşallah geleceğimizin ürünüdür. Türkiye ve Azerbaycan kardeşliğinin evelallah aşamayacağı hiçbir engel yoktur."