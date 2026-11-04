İstanbul'da ikinci sel alarmı! Sağanak hayatı olumsuz etkiledi: Yollar göle döndü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul Valiliği ve AKOM'un peş peşe yaptığı kritik uyarıların ardından beklenen şiddetli sağanak yağış ve fırtına akşam saatlerinde mega kenti etkisi altına aldı. Tam iş çıkış saatinde bastıran fırtına ve sağanak nedeniyle ana arterlerde trafik durma noktasına gelirken, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 89 seviyesine ulaştı. Megakentte yaşanan olumsuz hava koşullarını ve sahadaki son durumu A Haber muhabirleri Meral Dağlılar ile Müzeyyen Yılmaz canlı yayında aktardı.

TARİHİ YARIMADA'DA SAĞANAK VE KUVVETLİ RÜZGAR

Sahadaki son gelişmeleri Karaköy ve Eminönü hattından aktaran A Haber Muhabiri Meral Dağlılar, "Eminönü-Karaköy kısmındayız. Yağmurun devam ettiğini söylemek mümkün ancak birkaç saat önceki dilimde yağan yağmur kadar kuvvetli olmadığını belirtebiliriz. İş yerlerinden çıkan vatandaşlarımız bir yandan evlerine ulaşmaya çalışırken, bir yandan da yağmurdan korunma mücadelesi veriyor" dedi.

AKOM'un uyarılarını ve beklenen yağış miktarını hatırlatan Dağlılar, "Özellikle saat 16.00 itibarıyla kent genelinde hızlı bir yağış başladı. AKOM'un paylaştığı verilere göre yağışın akşam saat 22.00'ye kadar sürmesi, metrekareye yaklaşık 60 kilogram yağış düşmesi ve rüzgar hızının yer yer 60 ila 70 kilometreye kadar çıkması bekleniyor. Sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması çağrısı yapılmıştı; nitekim Eminönü'ndeki bazı alt geçitlerde su birikintileri oluştuğu ihbarları geldi" ifadelerini kullandı.

Hava sıcaklıklarındaki sert düşüşe ve önümüzdeki günlerin tahminine de değinen Dağlılar, "Hafta başında 19 derece olan sıcaklık şu an 14 derece seviyelerine inmiş durumda ve rüzgarın etkisiyle hissedilen sıcaklık çok daha düşük. Perşembe günü kenti çok bulutlu ve hafif yağmurlu bir hava bekliyor; en düşük sıcaklık 9, en yüksek 13 derece olacak. Cuma gününden itibaren yağışın kenti terk etmesini, hafta sonu ise sıcaklıkların yeniden 15 derece civarına yükselmesini bekliyoruz" sözleriyle aktardı.

KÖPRÜLER VE D-100 KİLİTLENDİ: TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 89

Halıcıoğlu Metrobüs Üst Geçidi'nden D-100 kara yolundaki kritik tabloyu ekranlara taşıyan A Haber Muhabiri Müzeyyen Yılmaz, "Saat 16.00'dan bu yana yaklaşık iki saattir şiddetli bir sağanak yağış İstanbul'da etkisini sürdürüyor. Meteoroloji ve Valilik uyarı yapmıştı ancak hem vatandaşlar hem de sürücüler kuvvetli sağanağa yakalandı. Bulunduğumuz bölgede yağış şiddetini giderek artırıyor" diye konuştu.

Akşam saatlerinde yolların teslim olduğu trafik yoğunluğunu aktaran Yılmaz, "Sağanakla birlikte kentin ana arterlerinde trafik adeta kilitlendi. Şu an itibarıyla hem Avrupa hem de Anadolu Yakası'nda trafik yoğunluğu yüzde 89 seviyesinde seyrediyor. D-100 kara yolunda araçlar ıslanan yollarda güçlükle ilerlerken trafik yer yer tamamen duruyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönü ise haritada tamamen kırmızıya dönmüş durumda" ifadelerini kullandı.

Kuvvetli rüzgarın oluşturduğu risklere de dikkat çeken Yılmaz, "Megakentte yalnızca yağış değil, şiddetli fırtına da etkili oluyor. Yağmurun azaldığı noktalarda dahi rüzgarın şiddetini net bir şekilde hissedebiliyoruz. Saat 22.00'ye kadar metrekareye 60 kilograma varan yağış düşmesi öngörüldüğünden, sürücülerin ve yayaların su baskınları ile yollardaki su birikintilerine karşı azami dikkat göstermesi gerekiyor" diyerek sahadaki gelişmeleri aktardı.