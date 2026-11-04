Gürlek'in paylaştığı bilgilere göre operasyonlar, Örgütlü, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Daire Başkanlığının koordinasyonunda yürütüldü. Cumhuriyet başsavcılıkları, Emniyet ve Jandarma teşkilatları, MASAK ve ilgili kurumların iş birliğiyle gerçekleştirilen çalışmalarda şu sonuçlara ulaşıldı:

Bakan Gürlek, yasa dışı bahisle mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirterek suç ağlarının yalnızca sahada değil, finansal bağlantıları ve yasa dışı kazançları üzerinden de takip edildiğini vurguladı.

MALİ İNCELEMELERDE TRİLYONLARCA LİRALIK İŞLEM HACMİ

Yasa dışı bahis yapılanmalarına yönelik soruşturmalar kapsamında mali bağlantılar da mercek altına alındı. Yapılan incelemelerde 2,63 trilyon TL, 9,08 milyar dolar ve 3,49 milyon avro tutarında işlem hacmi tespit edildi.

"SUÇUN DA SUÇLUNUN DA PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ"

Yasa dışı bahsin yalnızca hukuka aykırı bir faaliyet olmadığını belirten Gürlek, bu yapıların toplumun huzurunu bozduğunu, aileleri mağdur ettiğini ve suç örgütlerinin faaliyetlerini beslediğini ifade etti.

Gürlek, yasa dışı bahis şebekelerine yönelik açıklamasında, "Hiçbir suç yapılanması, faaliyetlerini ve suçtan elde ettiği kazancın izini gizleyemeyecek ve adaletten kaçamayacaktır" mesajını verdi.

Mücadelenin tüm kurumların koordinasyonuyla devam edeceğini vurgulayan Bakan Gürlek, "Milletimizin huzurunu ve güvenliğini tehdit eden, yasa dışı bahis üzerinden haksız kazanç sağlayan hiçbir suç yapılanmasına geçit vermeyecek, suçun da suçlunun da peşini bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.