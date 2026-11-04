İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'i geçti! Sağanak trafiği kilitledi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili oldu. Kentin birçok ilçesinde yollar ve caddeler su birikintileriyle kaplanırken, yağış akşam saatlerinde trafik yoğunluğunu da artırdı. İş çıkış saatinin yaklaşmasıyla birlikte kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 81'e yükseldi.