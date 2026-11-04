İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'i geçti! Sağanak trafiği kilitledi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili oldu. Kentin birçok ilçesinde yollar ve caddeler su birikintileriyle kaplanırken, yağış akşam saatlerinde trafik yoğunluğunu da artırdı. İş çıkış saatinin yaklaşmasıyla birlikte kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 81'e yükseldi.
İstanbul'da haftanın üçüncü iş gününde akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Sağanak yağışın etkisi ve iş çıkış saatinin yaklaşmasıyla birlikte kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 81'e yükseldi.
SAĞANAK BİRÇOK İLÇEDE ETKİLİ OLDU
Anadolu Yakası'ndaki birçok ilçenin yanı sıra Avrupa Yakası'nda Beşiktaş ve Şişli gibi ilçelerde de etkisini gösteren sağanak nedeniyle bazı cadde ve yollarda su birikintileri oluştu.
Kısa sürede biriken yağmur suları sürücülere ve yayalara zor anlar yaşattı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, ıslanmamak için kapalı alanlara sığındı.
SÜRÜCÜLER İLERLEMEKTE GÜÇLÜK ÇEKTİ
Yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle otomobil ve motosiklet sürücüleri ilerlemekte zorlandı. Araçların yavaşlaması bazı güzergahlarda trafik akışını olumsuz etkiledi.
İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 80'İN ÜSTÜNE ÇIKTI
Haftanın üçüncü iş gününde akşam saatlerinde trafik yoğunluğu daha da arttı. Sağanağın etkisi ve iş çıkış saatinin yaklaşmasıyla İstanbul genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 81'e yükseldi. Yağışın etkili olduğu güzergahlarda sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.