Yayının ardından değerlendirmede bulunan A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural, "MGM, Muğla için turuncu kodlu uyarı verdi. Hem oradaki vatandaşlarımıza hem de Ege'de yaşayan herkese buradan bir kez daha dikkatli olmaları çağrısında bulunalım" ifadeleriyle uyarısını yineledi.

METEOROLOJİ'DEN KUVVETLİ YAĞIŞ VE FIRTINA UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan son verilere göre; yağışların Kıyı Ege ile Edirne, Kırklareli ve Antalya çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Rüzgarın güney ve doğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Ege'de ise fırtınamsı şekilde eseceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ile yer yer sis bekleniyor.