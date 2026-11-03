Meteoroloji'den sağanak ve kar alarmı! İstanbul'da yağış sürecek mi? Saat verildi: Akşama dikkat!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun batı kesimlerinden giriş yapan yağışlı sistem nedeniyle birçok il için kuvvetli sağanak uyarısında bulundu. Muğla ve İzmir başta olmak üzere bazı bölgelerde yağışların etkisini artırması beklenirken, 8 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı. Sıcaklıkların batıdan başlayarak hissedilir derecede düşeceğini belirten Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, İstanbul'daki son durumu, perşembe günü yüksek kesimlerde beklenen kar yağışını ve önümüzdeki günlerin hava tahminini A Haber canlı yayınında anlattı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve uzmanlardan peş peşe son dakika hava durumu uyarıları geldi. Yurdun batı kesimlerinden giriş yapan yeni yağışlı sistem kıyı şeridini etkisi altına alırken, aralarında Muğla ve İzmir'in de bulunduğu kritik iller için sarı ve turuncu kodlu uyarılar yapıldı.
Sıcaklıkların batıdan başlayarak hissedilir derecede azalacağını belirten Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, A Haber canlı yayınında İstanbul'daki son durumu ve perşembe günü yüksek kesimlerde etkili olması beklenen kar yağışının ayrıntılarını paylaştı.
İSTANBUL'DA SAĞANAK ALARMI: YAĞIŞ SÜRECEK Mİ?
Yurdun batısında etkisini hissettiren hava hareketliliğini sahadan aktaran A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural, "İstanbul'da geride bıraktığımız günün özellikle son saatlerinde çok ciddi bir yağış vardı, bir sağanak yağış söz konusuydu. Şu an için yeni günde o sağanak yağış yok ancak hava sıcaklıkları düşmüş gibi duruyor" değerlendirmesinde bulundu.
Megakentteki son tabloyu canlı yayında aktaran Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, "Şu saatler itibarıyla İstanbul'da artık yağış kesilmiş vaziyette. Çok hafif çisenti şeklinde yağışlar düşüyor kuzey kesimlerde ama o da önümüzdeki saatlerde tamamen ortadan kalkacak. Sıcaklıklar 13 ile 16 derece arasında. Aslında serin bir hava, çok rüzgar da yok ama hava hafiften de ısırıyor diyebiliriz. Dün gece kuvvetli bir yağış geçişi olmuştu, yaklaşık yarımşar saatlik aralıklarla çok kuvvetli bir şekilde düştü. Marmara'nın genelinde ise yağış akşam saatlerine doğru yerleşmeye başlayacak, İstanbul için de aynı şeyleri söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.
KIYI EGE İÇİN TURUNCU KOD: MUĞLA VE İZMİR DİKKAT!
Akdeniz üzerinden gelen yeni sisteme dikkat çeken Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, "Orta Akdeniz'den gelen yeni bir yağışlı sistem var ve yavaş yavaş Ege kıyılarına yerleşmeye başlıyor. Muğla, Aydın dikkat; Meteoroloji Genel Müdürlüğü turuncu kodlu uyarıyı da yaptı. Yine aynı şekilde İzmir'de de kuvvetli yağışlar var ve öğleden sonraki saatlerde bu etkisini biraz daha fazla artırmış olacak. Akşam ve gece saatlerinde ise artık Marmara ve Ege geneli, Akdeniz'in batısı, İç Anadolu'nun doğusu ve Batı Karadeniz'de yağışları göreceğiz" şeklinde konuştu.
ÖNCE SAĞANAK ARDINDAN KAR GELİYOR
Sıcaklıkların sert bir düşüş göstereceğini ve kış şartlarının kapıya dayandığını belirten Tek, "Yarın akşamdan itibaren sıcaklıklardaki düşüşleri göreceğiz. Sıcaklık düşüşlerinin ardından da perşembe günü özellikle Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde, Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışlarını konuşuyor olacağız. Çünkü kuzeyden gelecek olan serin ve yağışlı hava, bu bölgelerdeki yüksek rakımlı yerlerde yağışları kar yağışına dönüştürecek. Cuma gününden sonra yağışlar yurdun doğu kesimlerine kayacak, pazar gününden sonra ise etkisini kaybedecek. Ancak kasım ayı da ekim ayı gibi yağışlı geçecek, ortalamaların üzerine çıkacak yağışları konuşacağız" sözleriyle durumu özetledi.