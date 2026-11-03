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Meteoroloji'den sağanak ve kar alarmı! İstanbul'da yağış sürecek mi? Saat verildi: Akşama dikkat!

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun batı kesimlerinden giriş yapan yağışlı sistem nedeniyle birçok il için kuvvetli sağanak uyarısında bulundu. Muğla ve İzmir başta olmak üzere bazı bölgelerde yağışların etkisini artırması beklenirken, 8 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı. Sıcaklıkların batıdan başlayarak hissedilir derecede düşeceğini belirten Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, İstanbul'daki son durumu, perşembe günü yüksek kesimlerde beklenen kar yağışını ve önümüzdeki günlerin hava tahminini A Haber canlı yayınında anlattı.

Meteoroloji'den sağanak ve kar alarmı! İstanbul'da yağış sürecek mi? Saat verildi: Akşama dikkat! 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve uzmanlardan peş peşe son dakika hava durumu uyarıları geldi. Yurdun batı kesimlerinden giriş yapan yeni yağışlı sistem kıyı şeridini etkisi altına alırken, aralarında Muğla ve İzmir'in de bulunduğu kritik iller için sarı ve turuncu kodlu uyarılar yapıldı.

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Sıcaklıkların batıdan başlayarak hissedilir derecede azalacağını belirten Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, A Haber canlı yayınında İstanbul'daki son durumu ve perşembe günü yüksek kesimlerde etkili olması beklenen kar yağışının ayrıntılarını paylaştı.

Meteoroloji'den sağanak ve kar alarmı! İstanbul'da yağış sürecek mi? Saat verildi: Akşama dikkat! 2

İSTANBUL'DA SAĞANAK ALARMI: YAĞIŞ SÜRECEK Mİ?

Yurdun batısında etkisini hissettiren hava hareketliliğini sahadan aktaran A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural, "İstanbul'da geride bıraktığımız günün özellikle son saatlerinde çok ciddi bir yağış vardı, bir sağanak yağış söz konusuydu. Şu an için yeni günde o sağanak yağış yok ancak hava sıcaklıkları düşmüş gibi duruyor" değerlendirmesinde bulundu.

Meteoroloji'den sağanak ve kar alarmı! İstanbul'da yağış sürecek mi? Saat verildi: Akşama dikkat! 3

Megakentteki son tabloyu canlı yayında aktaran Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, "Şu saatler itibarıyla İstanbul'da artık yağış kesilmiş vaziyette. Çok hafif çisenti şeklinde yağışlar düşüyor kuzey kesimlerde ama o da önümüzdeki saatlerde tamamen ortadan kalkacak. Sıcaklıklar 13 ile 16 derece arasında. Aslında serin bir hava, çok rüzgar da yok ama hava hafiften de ısırıyor diyebiliriz. Dün gece kuvvetli bir yağış geçişi olmuştu, yaklaşık yarımşar saatlik aralıklarla çok kuvvetli bir şekilde düştü. Marmara'nın genelinde ise yağış akşam saatlerine doğru yerleşmeye başlayacak, İstanbul için de aynı şeyleri söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Meteoroloji'den sağanak ve kar alarmı! İstanbul'da yağış sürecek mi? Saat verildi: Akşama dikkat! 4

KIYI EGE İÇİN TURUNCU KOD: MUĞLA VE İZMİR DİKKAT!

Akdeniz üzerinden gelen yeni sisteme dikkat çeken Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, "Orta Akdeniz'den gelen yeni bir yağışlı sistem var ve yavaş yavaş Ege kıyılarına yerleşmeye başlıyor. Muğla, Aydın dikkat; Meteoroloji Genel Müdürlüğü turuncu kodlu uyarıyı da yaptı. Yine aynı şekilde İzmir'de de kuvvetli yağışlar var ve öğleden sonraki saatlerde bu etkisini biraz daha fazla artırmış olacak. Akşam ve gece saatlerinde ise artık Marmara ve Ege geneli, Akdeniz'in batısı, İç Anadolu'nun doğusu ve Batı Karadeniz'de yağışları göreceğiz" şeklinde konuştu.

Meteoroloji'den sağanak ve kar alarmı! İstanbul'da yağış sürecek mi? Saat verildi: Akşama dikkat! 5

ÖNCE SAĞANAK ARDINDAN KAR GELİYOR

Sıcaklıkların sert bir düşüş göstereceğini ve kış şartlarının kapıya dayandığını belirten Tek, "Yarın akşamdan itibaren sıcaklıklardaki düşüşleri göreceğiz. Sıcaklık düşüşlerinin ardından da perşembe günü özellikle Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde, Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışlarını konuşuyor olacağız. Çünkü kuzeyden gelecek olan serin ve yağışlı hava, bu bölgelerdeki yüksek rakımlı yerlerde yağışları kar yağışına dönüştürecek. Cuma gününden sonra yağışlar yurdun doğu kesimlerine kayacak, pazar gününden sonra ise etkisini kaybedecek. Ancak kasım ayı da ekim ayı gibi yağışlı geçecek, ortalamaların üzerine çıkacak yağışları konuşacağız" sözleriyle durumu özetledi.

Meteoroloji'den sağanak ve kar alarmı! İstanbul'da yağış sürecek mi? Saat verildi: Akşama dikkat! 6

Yayının ardından değerlendirmede bulunan A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural, "MGM, Muğla için turuncu kodlu uyarı verdi. Hem oradaki vatandaşlarımıza hem de Ege'de yaşayan herkese buradan bir kez daha dikkatli olmaları çağrısında bulunalım" ifadeleriyle uyarısını yineledi.

Meteoroloji'den sağanak ve kar alarmı! İstanbul'da yağış sürecek mi? Saat verildi: Akşama dikkat! 7

METEOROLOJİ'DEN KUVVETLİ YAĞIŞ VE FIRTINA UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan son verilere göre; yağışların Kıyı Ege ile Edirne, Kırklareli ve Antalya çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Rüzgarın güney ve doğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Ege'de ise fırtınamsı şekilde eseceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ile yer yer sis bekleniyor.

Meteoroloji'den sağanak ve kar alarmı! İstanbul'da yağış sürecek mi? Saat verildi: Akşama dikkat! 8

BÖLGE BÖLGE İL İL HAVA DURUMU

Meteoroloji'den sağanak ve kar alarmı! İstanbul'da yağış sürecek mi? Saat verildi: Akşama dikkat! 9

MARMARA
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

  • BURSA: 22°C, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

  • ÇANAKKALE: 19°C, Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

  • İSTANBUL: 19°C, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

  • KIRKLARELİ: 16°C, Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı

Meteoroloji'den sağanak ve kar alarmı! İstanbul'da yağış sürecek mi? Saat verildi: Akşama dikkat! 10

EGE
Çok bulutlu, bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği öngörülüyor. Yağışların Kıyı Ege'de kuvvetli olması bekleniyor.

  • İZMİR: 19°C, Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

  • MANİSA: 18°C, Çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak yağışlı

  • MUĞLA: 16°C, Çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

  • UŞAK: 17°C, Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Meteoroloji'den sağanak ve kar alarmı! İstanbul'da yağış sürecek mi? Saat verildi: Akşama dikkat! 11

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Adana ve Mersin hariç bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Antalya çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

  • ADANA: 27°C, Parçalı ve çok bulutlu

  • ANTALYA: 22°C, Çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak yağışlı

  • BURDUR: 18°C, Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı

  • HATAY: 24°C, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

Meteoroloji'den sağanak ve kar alarmı! İstanbul'da yağış sürecek mi? Saat verildi: Akşama dikkat! 12

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

  • ANKARA: 19°C, Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

  • ESKİŞEHİR: 20°C, Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak yağışlı

  • KONYA: 19°C, Parçalı ve çok bulutlu

  • NEVŞEHİR: 18°C, Parçalı ve çok bulutlu

Meteoroloji'den sağanak ve kar alarmı! İstanbul'da yağış sürecek mi? Saat verildi: Akşama dikkat! 13

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı bir hava hakim olacak.

  • BOLU: 19°C, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı

  • DÜZCE: 22°C, Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

  • KASTAMONU: 16°C, Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

  • ZONGULDAK: 20°C, Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Samsun ve Gümüşhane çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

  • AMASYA: 22°C, Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

  • RİZE: 21°C, Parçalı ve çok bulutlu

  • SAMSUN: 22°C, Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

  • TRABZON: 21°C, Parçalı ve çok bulutlu

Meteoroloji'den sağanak ve kar alarmı! İstanbul'da yağış sürecek mi? Saat verildi: Akşama dikkat! 14

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve batısı ile Kars, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği bildirildi.

  • ERZURUM: 13°C, Çok bulutlu

  • KARS: 14°C, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

  • MALATYA: 18°C, Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak yağışlı

  • VAN: 14°C, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Mardin hariç bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

  • DİYARBAKIR: 20°C, Parçalı ve çok bulutlu, akşamdan itibaren aralıklı sağanak yağışlı

  • MARDİN: 19°C, Parçalı ve çok bulutlu

  • SİİRT: 20°C, Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

  • ŞANLIURFA: 23°C, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

Meteoroloji'den sağanak ve kar alarmı! İstanbul'da yağış sürecek mi? Saat verildi: Akşama dikkat! 15
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